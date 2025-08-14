มีสะดุ้ง!เบลารุสเตรียมใช้ขีปนาวุธติดนิวเคลียร์ของรัสเซีย ระหว่างซ้อมรบร่วมใกล้ชายแดนนาโต

เบลารุสในวันพุธ(13พ.ค.) เปิดเผยว่าพวกเขาจะใช้งานขีปนาวุธโอเรชนิก ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซีย ระหว่างการซ้อมรบร่วม Zapad-2025(ตะวันตก-2025) ใกล้อียูและชายแดนปีกตะวันออกของนาโต
เบลารุส ชาติอดีตสหภาพโซเวียต เป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียและพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้ายทางตะวันออกแห่งนี้ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการทหาร ขณะเดียวพันพวกเขายังเปิดทางให้รัสเซียใช้ดินแดนของตนเอง เป็นฐานปฏิบัติการรุกรานยูเครนในปี 2022
เคียฟ เช่นเดียวกับโปแลนด์และประเทศต่างๆในแถบบอลติก ส่งเสียงแสดงความกังวลซ้ำๆเกี่ยวกับการเสริมกำลังทหารในเบลารุส ประเทศที่ทางรัสเซียเผยว่าจะประจำการขีปนาวุธโอเรชนิกในช่วงปลายปีนี้
"แน่นอนว่า เราจะทำงานเคาะแผนสำหรับใช้อาวุธชนิดนี้ร่วมกับสหายรัสเซียของเรา" วิคตอร์ เครนิน รัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสกล่าว เมื่อถูกถามว่าการซ้อมรบ Zapad จะร่วมถึงการใช้ขีปนาวุธโอเรชนิกหรือไม่
ในช่วงปลายปี 2024 รัสเซียใช้เมืองดนิโปรของยูเครน เป็นสนามทดสอบสำหรับทดลองใช้ขีปนาวุธโอเรชนิกโดยไม่มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์
"เราเห็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนทางตะวันตกและทางเหนือของเรา และเราไม่อาจนั่งดูดายความเคลื่อนไหวทางทหารที่นั่น" เครนินกล่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่น
สื่อมวลชนแห่งรัฐของรัสเซีย รายงานก่อนหน้านี้ว่า เบื้องต้นมีทหารจำนวนราวๆ 13,000 นาย ที่มีกำหนดเข้าร่วมการซ้อมรบดังกล่าว แต่ตัวเลขขั้นสุดท้ายของกำลังพลที่จะเข้าร่วมยังไม่มีคำยืนยัน
การซ้อมรบ Zapad-2025 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 กันยายน เกี่ยวข้องกับทหารหลายหมื่นนาย ในการสำแดงกำลังใกล้ชายแดนทางตะวันตกของเบลารุส ติดกับบรรดสมาชิกอียูและนาโต
ในปี 2021 การซ้อมรบ Zapad มีทหารรัสเซียและเบลารุสเข้าร่วมราวๆ 200,000 นาย โดยคราวนั้นจัดขึ้นไม่กี่เดือนก่อนหน้า มอสโก จะปิดฉากรุกรานยูเครน
(ที่มา:เอเอฟพี)