ชัดแล้ว! “เลิฟ ริยา” ถูกจับ เพราะประกาศจะยังขายสินค้าไทย ราชบัณฑิตเขมรจวกทรยศชาติ

เผย “เลิฟ ริยา” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังถูกตำรวจเขมรจับกุมตัวที่บ้านพักหรู หลังจากไลฟ์สด ประกาศจะยังสั่งสินค้าไทยไปขาย ราชบัณฑิตเขมรตอกย้ำนี่คือการทรยศชาติ
จากกรณีที่ตำรวจจังหวัดกันดาล ประเทศกัมพูชา ได้เข้าล้อมและจับกุม ออกญา เชง สเรยราช หรือ “เลิฟ ริยา” อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์โลชั่นชื่อดัง ของกัมพูชา เมื่อเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดเป็นชัดเจนแล้วว่า เบื้องหลังการจับกัมครั้งนี้เป็นเพราะเธอประกาศที่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายในกัมพูชา
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า เมื่อวานนี้ (13 สิงหาคม) “เลิฟ ริยา” ได้ไลฟ์สด ประกาศว่ายังคงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต่อไป ทำให้เกิดกระแสต่อต้านเธอขึ้นมาชั่วข้ามคืนทันที เนื่องจากชาวกัมพูชาในขณะนี้ถูกปลุกปั่นให้เชื่อว่าการสนับสนุนสินค้าไทยเท่ากับนำเงินให้ไทยซื้ออาวุธมาทำร้ายชาวกัมพูชา
ล่าสุด วันนี้(14 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.32 น. เฟซบุ๊กสำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ ดร.โชติ บุนทัง ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ ประจำราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา ว่า กรณี “เลิฟ ริยา” แม่ค้าขายโลชั่นออนไลน์ ที่ประกาศว่ายังคงขายสินค้าไทยนั้น ถือเป็นการทรยศ เพิกเฉยต่อสวัสดิภาพของกองทัพ และเพิกเฉยต่อการดูหมิ่นเหยียดหยามของกลุ่มหัวรุนแรงไทยที่มีต่อกัมพูชา
ดร.โชติ บุนทัง ยังเรียกร้องให้บุคคลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชารวมพลังกันทำทุกวิถีทางเพื่อประเทศชาติ ด้วยการต่อต้านการรุกรานของไทย เพื่อให้กัมพูชามีสันติภาพ
ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาภายใต้การประสานงานของอัยการและภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกันดาล ได้บุดเข้าจับกุม เลิฟ ริยา ที่บ้านพักในตำบลโบเรย์ เอ็มแอล เมืองตากเมา จังหวัดกันดาล ทันทีหลังการจับกุม ตำรวจได้ส่งตัวเลิฟ ริยา ไปยังสำนักงานตำรวจจังหวัดเพื่อสอบสวนและดำเนินการต่อไป