เกมแล้ว! “เลิฟ ริยา” อินฟลูฯ ดังเขมร โดนตำรวจรวบคาบ้านพัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจจังหวัดกันดาล กัมพูชา บุกรวบ “เลิฟ ริยา” อินฟลูเอนเซอร์-แม่ค้าโลชั่นทางออนไลน์ชื่อดัง คาบ้านพัก คุมตัวไปสอบสวน คาดสาเหตุเพราะเคยวิจารณ์ฮุนเซน หรืออาจโดนคดีฉ้อโกง

สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานว่า เช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ตำรวจจังหวัดกันดาลได้ล้อมและจับกุม ออกญา เชง สเรยราช หรือ “เลิฟ ริยา” อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์โลชั่นชื่อดัง ของกัมพูชา

ปฏิบัติการนี้ดำเนินการภายใต้การประสานงานของอัยการและภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกันดาล ณ บ้านพักของเลิฟ ริยา ในตำบลโบเรย์ เอ็มแอล เมืองตากเมา จังหวัดกันดาล

ทันทีหลังการจับกุม ตำรวจได้ส่งตัวเลิฟ ริยา ไปยังสำนักงานตำรวจจังหวัดเพื่อสอบสวนและดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ “เลิฟ ริยา” เป็นแม่ค้าโลชั่นไทคูน และดาว TikTok ที่คนไทยรู้จักดี จากการแต่งชุดทหารหญิงสวมรองเท้าส้นสูงนำของไปบริจาคให้ทหารกัมพูชา และมีคนไทยจำนวนมากนำไปล้อเลียนพร้อมตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “วัณ มรณา”

ด้านเพจ “ปราชญ์ สามสี” โพสต์ข้อความว่า สาเหตุการจับกุมครั้งนี้ แหล่งข่าวบางแห่งระบุว่า มาจากการที่เธอเคยโพสต์วิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนถูกตั้งข้อหาในกฎหมายภายในของกัมพูชา

บางแห่งระบุว่าอาจเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวข้องกับมีคนบอกว่าการฉ้อโกงในอดีตเกี่ยวกับครีมและเวชภัณฑ์

หลังจับกุม ตำรวจได้นำตัวเลิฟ ริยาไปสอบสวนที่สำนักงานตำรวจจังหวัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าจะมีการฝากขังหรือปล่อยชั่วคราว











