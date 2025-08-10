“ตีท้ายครัว” บุกถึงอยุธยา! รวมตัวสามสาวดาว TikTok “แม่อี๊ด–แม่ดาว–แม่โย” เมาท์มอยฮาไฟลุก!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอลัดเลาะไปอยุธยา! บุก “ร้านชั้นเอก” ของ “แม่โย ทัศนวรรณ” เพื่อรวมตัว สามสาวตัวแม่ TikTok ที่ฮอตที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้! “แม่อี๊ด ดวงใจ”, “แม่ดาว ดวงดาว” และ “แม่โย ทัศนวรรณ” รวมพลังความน่ารัก ความสนุก และความอินเทรนที่กลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลสุดปังบน TikTok จนใครๆ ก็ต้องกดติดตาม 3 สาว…แถมได้ข่าวมาว่างานแน่นสุดๆ
…ว่าแล้วก็ขอเกาะติด “ตีท้ายครัว” โดยงานนี้ไม่ได้มาโชว์แค่คาแรคเตอร์สายฮา แต่ ตีท้ายครัวล้วงลึก! ทั้งความผูกพันแน่นแฟ้นแบบเพื่อนรัก และความลับเรื่องความรักในหัวใจที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน ของแต่ละคน โดยเฉพาะ “แม่โย” ที่โดนเพื่อนแฉว่า… “เท่ห์ๆ อย่างนี้ พอมีแฟนแล้วเสียงสองเสียงสามมาเต็ม!” “แม่อี๊ด” แซวต่อจนขำกันทั้งรายการว่า ”เคยได้ยินมั้ย คนมีความรัก คนจะไอ คนจะคัน มันห้ามกันไม่ได้!!…“ เจอแบบนี้ ”พี่วิลลี่-พี่โอ๋-พี่อาร์ต-พี่ป๋อ“ ขำกันกลิ้ง!! และ ”แม่โย-แม่ดาว” เลยขอเม้าท์ตัวจี๊ดประจำแกงค์ “แม่อี๊ด” กับความเป๊ะปังขั้นสุด เรื่องความสะอาดคือไม่มีใครเกิน!
“แม้แต่คุณสามีจะหอมแก้ม ยังต้องล้างหน้าก่อน!” แม่ว่าไว้แบบนี้เลยค่ะ! ส่วน “แม่ดาว” ก็เผยความประทับใจในช่วงที่ตัวเองไม่สบาย และมีกำลังใจจาก “แม่อี๊ด-แม่โย” ทำให้เห็นน้ำใจกัน และมีกำลังใจมากๆ งานนี้น้ำตามาซิจ้ะ …“ตีท้ายครัว” เทปนี้คือความบันเทิงสนุกสนานแบบเต็มแม็กซ์! ทั้งฮา ทั้งอบอุ่น ทั้งอินไซด์ของสามสาวที่อยู่เบื้องหลังคอนเทนต์สุดไวรัลห้ามพลาด! เมาท์กระจาย ฮาท้องแข็ง กับ #แม่อี๊ด #แม่ดาว #แม่โย ดาว TikTok ตัวจริงเสียงจริง…วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.15 น. ทาง ช่อง 3 กด 33…ดูย้อนหลังทาง 3Plus และ YouTube: NGOA TV