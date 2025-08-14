ตะลึง! เขมรได้เงินสนับสนุนเก็บกู้ปีละ 1 พันกว่าล้าน แต่ทำไมยังใช้ทุ่นระเบิดอยู่

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” เผยกัมพูชาได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติปีละกว่า 31 ล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 1 พันล้านบาท ยังไม่รวมการสนับสนุนอื่นๆ เช่น จาก UNDP ความร่วมมือจากอาเซียน เป็นต้น แต่ทำไมยังคงใช้ทุ่นระเบิดอยู่ ก่อนหน้านี้ "เสธ.เบิร์ด" เผยแฉ เขมรคอร์รัปชั่นเงินช่วยเหลือ ไม่ยอมเก็บของเดิม และแอบวางของใหม่
วันที่ 13 ส.ค. เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ภาพข้อความระบุว่า “เป็นพันล้านเลยหรือ!
“กัมพูชาได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดถึงปีละ 31.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1 พันล้านบาท
“แต่ทําไมยังคงใช้ทุ่นระเบิดอยู่?”
ทั้งนี้ มีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนเงินกัมพูชาเก็บกู้ทุ่นระเบิด ในแต่ละปี ดังนี้
สหรัฐอเมริกา 13,470,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เยอรมนี 4,733,539 ดอลลาร์สหรัฐ
อังกฤษ 2,584,967 ดอลลาร์สหรัฐ
นิวซีแลนด์ 2,412,970 ดอลลาร์สหรัฐ
ออสเตรเลีย 2,325,400 ดอลลาร์สหรัฐ
สวิตเซอร์แลนด์ 2,273,486 ดอลลาร์สหรัฐ
ญี่ปุ่น 1,355,487 ดอลลาร์สหรัฐ
นอร์เวย์ 1,307,319 ดอลลาร์สหรัฐ
ไอร์แลนด์ 778,824 ดอลลาร์สหรัฐ
แคนนาดา 140,803 ดอลลาร์สหรัฐ
รวม 31,382,795 ดอลลาร์สหรัฐ
5 ปี ได้รับไปมากกว่า 155,718,276 ดอลลาร์สหรัฐ
ยังไม่รวมการสนับสนุนอื่นๆ เช่น เงินจาก UNDP, หนูจาก APOPO ความร่วมมือจากอาเซียน เป็นต้น
อ้างอิง : the-monitor.org
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2568 พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และรองโฆษก บก.ทท. เคยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Wanchana Sawasdee ตั้งคำถามถึงความจริงใจในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของกัมพูชาจะเป็นเพียงแค่ลมปากโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ โดยให้ดูกรณีเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นตัวอย่าง
พล.ต.วันชนะ ได้กล่าวถึงสนธิสัญญา Ottawa หรืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ การสะสม การผลิต และการขนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิด ซึ่งเขมรได้ลงนามเมื่อปี 2540 ให้สัตยาบัน 2542 มีผลบังคับใช้ 2543
“ปัจจุบัน เขมรยังเหลือพื้นที่เก็บกู้อีกมาก ไม่เป็นไปตามสนธิสัญญา อีกทั้งยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะเข้าเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคล แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาห้ามไว้ไม่ให้เก็บกู้อีกด้วย สังสัยคงกลัวว่าถ้าเก็บหมดแล้วจะไม่มีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามากระมัง
“กัมพูชา (Cambodia) เป็นดินแดนอันตรายด้วยกับระเบิดที่ถูกทิ้งไว้มากมาย จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันกว่า 65,000 คนตั้งแต่ปี 1979 เป็นต้นมา คนจำนวนมากต้องสูญเสียขา แขน หรือแม้แต่ชีวิต ทำให้กัมพูชามีอัตราคนพิการจากกับระเบิดสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
“รายงานของ Landmine Monitor ระบุว่า ณ ปี 2022 มีพื้นที่เสี่ยงจากกับระเบิดในกัมพูชายังเหลือกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร และมีเหยื่อเพิ่มขึ้นราว 40 คนต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาและเด็กในพื้นที่ชนบท
“กัมพูชาจึงเข้าร่วมสนธิสัญญา Ottawa ปี 1997 นอกจากนี้ กัมพูชายังได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทบทวนครั้งที่ 5 ของสนธิสัญญานี้ในปี 2024 เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรตินี้ ฟังดูดี แต่เรื่องนี้มีเบื้องหลัง ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงซ่อนอยู่
“มีรายงานหลายครั้งว่ากองทัพกัมพูชา (Cambodian military) แอบวางกับระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนไทย โดยเฉพาะบริเวณใกล้ปราสาทพระวิหาร (Preah Vihear)
“รายงานจาก Bangkok Post เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2013 ระบุว่า ทหารไทย 3 นายเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวน (ในเขตไทย) โดยพบว่า เป็นระเบิดรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้า และมีแหล่งข่าวอ้างว่ากองทัพกัมพูชาใช้ระเบิดเหล่านี้ตอบโต้ไทยจากการที่ไทยทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูง แม้ทางการกัมพูชาจะปฏิเสธเสียงแข็ง แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้หลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่า กัมพูชาอาจกำลังแอบละเมิดสนธิสัญญา Ottawa อย่างลับๆ ทำไมจึงไม่เก็บกู้ให้หมดและยังวางใหม่เพิ่ม คำตอบคือ
“คอร์รัปชัน - กับระเบิดที่มองไม่เห็น
ปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานกู้กับระเบิดของกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่ Center for International Policy รายงานว่า ในปี 1999 องค์กร Cambodian Mine Action Center (CMAC) ถูกเปิดโปงว่า มีการยักยอกเงินและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำให้ผู้บริจาคตะวันตกระงับการสนับสนุนชั่วคราว และกระทบต่อการกู้กับระเบิดอย่างรุนแรง
“แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่ปัญหาคอร์รัปชันก็ยังฝังลึกและแผ่ขยาย โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนจากนานาชาติ เช่น โครงการกู้กับระเบิดจากสหภาพยุโรป (EU) และ UNDP ซึ่งหลายหน่วยงานยังไม่มีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายที่โปร่งใส จึงขอตั้งคำถามว่า
1. กรณีเก็บกู้ระเบิดนี้ ไม่ตั้งใจเก็บของเดิมให้หมด แถมวางเพิ่มใช่หรือไม่
2. อย่างนี้ประชาคมโลกจะไว้ใจเขมรได้อย่างไรว่า จะจริงใจ ต่อการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในเขมร
3. ความขัดแย้งระหว่าง ไทย กับ เขมรครั้งนี้นั้น เขมรมีการวางระเบิดสังหารบุคคล (PMN2)เพิ่มอีกหรือไม่”