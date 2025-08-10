“แม่ทัพกุ้ง” คาดเขมรสูญเสีย 3,000 นาย เล็งปิดตายปราสาทตาเมือนธม ส่วนตาควายตั้งเป้ายึดคืนให้ได้

แม่ทัพภาคที่ 2 คาดทหารกัมพูชาสูญเสียราว 3,000 นาย เพราะเขาใช้กำลังมาก ส่วนพื้นที่ปราสาทตาควาย อยู่ใกล้ฐานทัพของเขา วางกำลังเข้มแข็ง เราพยายามเข้าตีไม่สำเร็จ แต่ขณะนี้อยู่ห่าง 30 เมตร อนาคตต้องเอากลับมา ส่วนตาเมือนธม ตอนรบเขาระดมกำลังเข้าตีเป็นพัน แต่เรารักษาไว้ได้ เล็งปิดตายหรือเปิดบางส่วน รอกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ยอมรับโดรนเข้ามาเยอะมาก เชื่อเข้ามาหาพิกัดโรงพยาบาลป้อนอาวุธยิง เผยอีก 51 วันจะเกษียณ ขอทำหน้าที่แม่ทัพให้ดีที่สุด
วันนี้(10 ส.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังการสู้รบ ว่า ความสูญเสียของทหารฝ่ายกัมพูชาน่าจะราวๆ 3,000 คน เพราะใช้กำลังในปฏิบัติการจำนวนมาก รู้สึกเห็นใจ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะทหารกัมพูชาต้องทำตามคำสั่งผู้นำ
ส่วนการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งประเทศไทย พล.ท.บุญสินกล่าวว่า มีการขึ้นบินเยอะจริง ทั้งบริเวณที่ตั้งฝ่ายเรา สนามบิน คลังอาวุธ คลังระเบิด บ้านทหาร โรงพยาบาล ได้ประสาน 14 จังหวัดเพื่อหาแอนตี้โดรน หาตัวคนบินโดรน ถ้าได้ตัวแล้วขอให้ตำรวจสอบสวนไปให้สุด อย่าเพิ่งสรุปว่ามีอาการทางจิต
พล.ท.บุญสินเชื่อว่า ในการบินโดรนนั้น ฝ่ายกัมพูชาจงใจหาพิกัดโรงพยาบาลเพื่อนำไปป้อนพิกัดและเขามีอาวุธยิงถึง เรื่องนี้อย่าคิดว่าไกลตัว เชื่อว่าสงครามยุคหน้าอาจจะต้องมีห้องใต้ดิน ฐานบัญชาการต้องอยู่ใต้ดิน
เมื่อถามถึงสถานการณ์บริเวณปราสาทตาควาย ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า พื้นที่ปราสาทตาเมือนธม ตอนสู้รบกันนั้นฝ่ายทหารกัมพูชาพยายามเข้าไปยึด โดยใช้กำลังเป็นพัน มาภายหลังเกิดการปะทะกัน ฝ่ายไทยเรารักษาปราสาทตาเมือนธม แล้วเราได้ปิดปราสาท และกำลังพิจารณาว่าจะปิดตาย หรือปิดบางช่วง ไม่ให้ขึ้น ซึ่งต้องรอกรรมการฯ พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
ส่วนที่ปราสาทตาควายมีฐานทหารกัมพูชาอยู่ใกล้มากและวางกำลังหน้าแนว เป็นปราสาทเดียวที่ทหารไทยตรึงกำลังอยู่และยังเข้าไม่ได้ ที่ผ่านมาทหารได้ทดลองปฏิบัติไป 4 ครั้ง ยังเข้าไม่ได้ เขาเข้มแข็ง ประกอบกับมีทุ่นระเบิดวางไว้โดยรอบอย่างหนาแน่น
พล.ท.บุญสินกล่าวอีกว่า เราปฏิบัติการ 4 วัน ใน 11 ที่หมาย ตอนนี้เราอยู่ห่างจากปราสาทตาควาย 30 เมตร ฐานเขาอยู่ติดกับปราสาท ซึ่งได้เปรียบ แต่ยืนยันว่าปราสาทของเรา เราต้องเอากลับมาให้ได้
ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา น้องๆ กำลังใจดี คนที่บาดเจ็บพอหายเจ็บก็ขอกลับไปอยู่หน้าแนวอีก
“ส่วนผมนั้น อายุราชการเหลือ 51 วัน ขอทำหน้าที่แม่ทัพให้ดีที่สุด หลังจากนั้น ยังไม่ได้คิด และมั่นใจในน้องๆ” พล.ท.บุญสินกล่าว