ไฟไหม้โรงงานถุงพลาสติก “เขาย้อย” รอบ 3 โหมหนัก! ระดมนักดับเพลิงสกัดโฟมนานนับชั่วโมง ยังควบคุมเพลิงไม่ได้

เพชรบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงพลาสติกบรรจุอาหารในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นครั้งที่ 3 ไฟลุกโหมรุนแรงจากเชื้อเพลิงจำพวกแอลกอฮอล์-ทินเนอร์ ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า 10 คันฉีดโฟมสกัดนานกว่า 2 ชั่วโมง ล่าสุดยังคุมเพลิงไม่ได้ ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ( 7 ส.ค.) พ.ต.ท.สมปอง ขำทวี สารวัตร (สอบสวน) สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เฟล็กซิเบิ้ล แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จึงรายงาน พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผกก.สภ.เขาย้อย และนายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย พร้อมประสานขอกำลังสนับสนุนรถดับเพลิงกว่า 10 คัน จากพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยตอบโต้ภัยพิบัติ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์
จุดเกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร มีกลุ่มควันดำโพยพุ่งออกจากตัวอาคารอย่างหนาแน่น โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากวัตถุดิบจำพวกทินเนอร์และแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็กโฮเข้าทุบผนังเพื่อเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำและโฟมเข้าไปภายในอาคาร แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ด้าน พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผกก.สภ.เขาย้อย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้รุนแรงไม่แพ้ 2 ครั้งก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยละเอียด หากพบว่ามีผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด