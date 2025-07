เริ่มชัด! นักวิเคราะห์ดาวเทียมออสเตรเลียชี้กัมพูชาเริ่มก่อน หลักฐานแน่น

จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เขมร โดยมีการเริ่มปะทะกันตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.ค. โดยที่ฝั่งเขมรเป็นฝ่ายเปิดฉากเริ่มทำสงครามก่อนอย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนแน่ ทั้งนี้ ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ค.) เพจ “ ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศ ท่องเที่ยวที่แปลก ” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ อ้างอิงข้อมูลจากนักวิเคราะห์ดาวเทียมชาวออสเตรเลียที่พบหลักฐานว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากฝั่งเขมรก่อน โดยได้ระบุข้อความว่า“((( นักวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมออสเตรเลีย พบหลักฐานความขัดแย้งเริ่มจากฝั่งกัมพูชา - Australian satellite imagery analyst finds evidence that the conflict was initiated from the Cambodian side. (English below) )))คุณนาธาน รูเซอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของสถาบัน Australian Strategic Policy Institute หรือ ASPI บอกว่าเขานั่งไล่ดูข้อมูลแล้ว สถานการณ์ที่ถูกยกระดับส่วนใหญ่น่าจะเริ่มต้นจากฝั่งกัมพูชา โดยทหารของกัมพูชาได้เสริมกำลังในหลายพื้นที่ก่อนการปะทะเมื่อวันที่ 28 พ.ค. (ไม่ใช่รอบนี้นะครับ หมายถึงรอบเดือน พ.ค.ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้) และกัมพูชายังเร่งส่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมทันทีหลังเหตุการณ์โดยเขาแนบแผนที่แสดงความหนาแน่นของกิจกรรมทางทหารของกัมพูชาก่อนวันที่ 24 ก.ค.มาด้วยนักวิเคราะห์คนนี้ทำข่าวพื้นที่สงครามมาหลายจุด ทั้งยูเครน พม่า ค่อนข้างแม่นยำ ที่ผ่านมามีสื่อใหญ่นำข้อมูลของเขาไปใช้บ่อยครั้งข้อมูลดาวเทียมนี้เป็นของที่บิดผันไม่ได้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ออกไป เพื่อยืนยันแก่ชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้นด้านล่างผมแปลอังกฤษไว้Mr. Nathan Ruser, a satellite imagery analyst at the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), stated that after closely examining the data, most of the escalation appears to have originated from the Cambodian side. Cambodian troops reinforced several areas prior to the May 28 clashes (refer to the earlier event which marked the beginning of this current conflict). Cambodia also rapidly deployed additional strategic assets immediately following the incident.He included a heatmap showing the concentration of Cambodian military activity prior to July 24.Mr. Ruser has covered conflict zones in multiple regions-including Ukraine and Myanmar-and has built a reputation for accuracy. His findings are frequently cited by major international media outlets.Satellite data of this nature is immutable. We urge everyone to share this widely, so the world can clearly see what has really taken place.