กัมพูชาใช้พลเรือนเป็น "โล่มนุษย์"! เพจ Army Military Force แฉคลิปชัด วางปืนใหญ่ใกล้พื้นที่ชาวบ้าน

วันนี้ (25 ก.ค.) เพจ “ Army Military Force - สำรอง ” เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทย-เขมร โดยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกจุดที่ทหารเขมรได้นำปืนใหญ่ยิงใส่ประเทศไทยนั้นจะอยู่ใกล้กับจุดอยู่อาศัยของชาวบ้าน โดยทางเพจได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า“เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า! กัมพูชาใช้พลเรือนตัวเองเป็นโล่กำลัง รวบรวมคลิปตั้งแต่เมื่อวานนี้ (24-25 ก.ค.) ทหารกัมพูชานำระบบจรวดหลายลำกล้อง BM-21 และ RM-70 ไปวางไว้ในชุมชนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเขมรในจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระวิหารConfirmed: Cambodia Using Civilians as Human Shields in Border ConflictVideo footage compiled from yesterday and today (July 24-25) shows Cambodian soldiers deploying BM-21 and RM-70 multiple rocket launcher systems (MLRS) within civilian communities and agricultural areas in Oddar Meanchey and Preah Vihear provinces.“