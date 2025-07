พลิกโผ! เครื่องบิน "ฮุนเซน" ลงจอดเกาหลีใต้ คาดภารกิจลับ หรือแค่การแพทย์ฉุกเฉิน?

จากกรณีที่เพจ “Army Military Force - สำรอง” ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซน รุ่น Hawker 800XP ได้เดินทางออกจากกรุงพนมเปญ โดยมีปลายทางที่ประเทศจีนนั้นล่าสุด วันนี้ (24 ก.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 16.10 น. มีรายงานจากเพจ “Army Military Force - สำรอง” ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้ลงจอดที่ประเทศเกาหลีใต้ แทนที่จะเป็นประเทศจีนตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ โดยระบุข้อความว่า“ด่วน! เมื่อเวลา 16.08น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวของฮุนเซน รุ่น Hawker 800 ลงจอดที่ประเทศเกาหลีใต้ ไม่ใช่ประเทศจีนตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ (ซึ่งน่าจะเป็นการสับขาหลอกในตอนแรก)”URGENT REPORT: At 04:08 PM, Samdech Hun Sen's private jet, a Hawker 800, has reportedly landed in South Korea.This contradicts earlier reports that the jet was en route to China, suggesting the initial flight path might have been a diversionary tactic (a "feint").”อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเพจ “ ข่าวสารต่างประเทศ ” ได้ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่อาจคลายความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยระบุว่าเครื่องบินเจ็ทลำดังกล่าวที่ปรากฏในข่าว มีทะเบียน VH-RIO รุ่น Hawker 800XP และดำเนินการโดย Seletar Jet Charter ซึ่งเป็นสายการบินเช่าเหมาลำที่เน้นงาน VIP และงานรับส่งผู้ป่วยทางการแพทย์ (medical charter / air ambulance)นอกจากนี้ เพจ “ข่าวสารต่างประเทศ” ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า เที่ยวบินดังกล่าวคือ MEDIC77 ซึ่งเดินทางจากพนมเปญไปยังอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งน่าจะเป็นเที่ยวบินส่งต่อสายการแพทย์ และเครื่องบินลำนี้มีประวัติการบินไปยังหลายประเทศ รวมถึงบังกลาเทศ ภูเก็ต และกลับสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่