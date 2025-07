ETDA จัดเต็ม! เปิดตัวสุดยอดไอเดียพิชิตภัยไซเบอร์ 'รู้เท่าทันทุกกลโกง' ใน Ignite Creativity Challenge ปี 2

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA) ต่อยอดความสำเร็จ Ignite Creativity Challenge! จุดประกายความคิด พิชิตภัยไซเบอร์ ปี 2 ระดมไอเดียสร้างสรรค์ จากคนหลากหลาย Gen ร่วมคิดค้นวิธีพิชิตภัยไซเบอร์ หัวข้อ ‘รู้เท่าทันทุกกลโกง’ สร้างเกราะป้องกันคนในสังคมรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดทีมเก่งจาก 10 ทีมเข้ารอบสุดท้าย ชิงรางวัลพร้อมประกาศผล 8 กรกฎาคม 2568นางสาวประภารัตน์ ไชยยศ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะดิจิทัล และ เสริมสร้างให้คนไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยีและภัยออนไลน์เป็นหนึ่งในภารกิจของเอ็ตด้า ในฐานะหน่วยงานที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นใจและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ โดยโครงการ “Ignite Creativity Challenge - จุดประกายความคิด พิชิตภัย ไซเบอร์” ปี 2 ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่าทันทุกกลโกง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดจากความสำเร็จด้านการสร้างสรรค์แคมเปญและการมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่งผลงานประกวดการใช้สื่อโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยในปีที่ผ่านมา โครงการ “Ignite Creativity Challenge - จุดประกายความคิด พิชิตภัย ไซเบอร์” ปี 2 นี้ เอ็ตด้าได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันผลักดันกิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงาน สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงโลกออนไลน์ที่ทำได้สะดวกง่ายดาย ตลอดจนการส่งเสริมให้คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และลดความเสี่ยงจากภัยทางออนไลน์ ซึ่งจากสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนในช่วงครึ่งปี 2568 พบว่ามีจำนวนการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 ETDA จำนวน 29,867 เรื่อง และพบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซื้อขายออนไลน์ความน่าสนใจของโครงการในปีนี้ เอ็ตด้า เปิดพื้นที่ชวนคนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพลังขับเคลื่อนสังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญ "Ignite Creativity Challenge จุดประกายความคิดพิชิตภัย ปี 2" ซึ่งได้เปิดให้ผู้ที่มีความสนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการ ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2568 และมีการสมัครเข้ามามากถึง 76 ทีม พร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศไปในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 และ เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดจนถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2568ทั้งนี้ เอ็ตด้า ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สภาองค์กรของผู้บริโภค และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามาในรอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568โดยรายชื่อ 10 ทีมที่เข้ารอบ ประกอบด้วย 1.CRACK CORE STUDIO 2.DC ALL STAR TEAM 3. INNER ACTING 4.MOVING IMAGE 5.PJ 6.PRETTY CURE 7.SISTERVERSE 8.THAT’S MY GIRLS 9.ทอดได้ไหมเพราะไม่อยากโดนต้ม และ ทีมหนึ่งรุมสิบ ซึ่งทีมที่นำเสนอคลิปวีดีโอมีแนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Design) ในรอบตัดสิน (Pitching Day) วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้อย่างน่าสนใจและออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สวยงาม พร้อมสอดแทรกการดำเนินงานของ สพธอ. (Corporate Message Clarity) ตัวอย่างเช่น สายด่วน 1212 ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถพรีเซนต์ผลงาน (Pitching Skill) อย่างมั่นใจ กระชับ และตอบคำถามได้ดี จะเป็นทีมรางวัลชนะเลิศไปครอง ที่สุดแล้วผลการตัดสินดังนี้ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CRACK CORE STUDIO โดย นายนรินทร์ จารุกิจวณิชย์รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SISTERVERSE โดย นางสาวณัฏฐิญา ไชยเทศ และ นางสาวชนากานต์ ไชยเทศรองอันดับ 2 ได้แก่ ทีม DC ALL STAR โดย นางสาวนันทนัช อร่ามนิติกุล,นายจักรภพ พรมจ้อย,นายศุภกร เมืองมูล ,นายธนกฤต พิมพ์โสม และนายรุสลัน รัตโนภาสสามารถติดตามผลงานต่างๆ ได้ที่ เพจ ETDA Thailand ท้ายสุดโลกไซเบอร์ไม่ใช่เซฟโซนของคนในสังคม แต่ทุกคนสามารถสร้างเกราะป้องกันคือการรู้เท่าทันกลโกงในโลกไซเบอร์ เพื่อลดปัญหาภัยคุกคามทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งทาง เอ็ตด้า มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันภัยในโลกไซเบอร์