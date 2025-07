Nick Ut ช่างภาพระดับโลก ผู้ถ่ายภาพ 'เด็กหญิงเหยื่อสงครามเวียดนาม' จัดแสดงผลงานครั้งประวัติศาสตร์ ฉลองเปิด Leica Store สยามพารากอน

Nick Ut ช่างภาพข่าวรางวัลพูลิตเซอร์ ปี 1973 เจ้าของภาพถ่าย “The Terror of War” หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม “Napalm Girl” ภาพถ่ายที่มีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามเวียดนาม ได้นำผลงานที่ทรงพลังที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อร่วมฉลองการเปิดตัว “Leica Store Siam Paragon” ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดแห่งแรกในประเทศไทย ที่หลอมรวมตำนานอันทรงคุณค่าของไลก้าเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยอย่างลงตัวนิทรรศการภาพถ่าย Nick Ut Journey: From Hell to Hollywoodนิทรรศการภาพถ่าย Nick Ut' Journey: From Hell to Hollywood โดย Nick Ut ช่างภาพข่าวรางวัลพูลิตเซอร์ ปี 1973 เจ้าของผลงานภาพถ่าย “The Terror of War” หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม “Napalm Girl” หนึ่งในภาพข่าวที่ทรงพลังที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 และเป็นภาพที่มีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามเวียดนามสำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานภาพถ่ายตลอดชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวของ Nick Ut จากความโหดร้ายในสงครามเวียดนาม สู่โลกแห่งแสงสีและความซับซ้อนของฮอลลีวูด นิทรรศการภาพถ่ายนี้ไม่ใช่เพียงการย้อนรำลึกผลงาน แต่คือเรื่องเล่าที่สะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงบาดแผล การเปลี่ยนผ่าน และพลังแห่งภาพถ่ายที่ยืนยง ตัวแทนบทพิสูจน์ถึงพลังความเข้มแข็งของจิตวิญญาณมนุษย์ ที่เตือนให้เราระลึกว่าเลนส์เดียวกันที่เคยบันทึกความเจ็บปวด ก็สามารถเฉลิมฉลองชีวิตได้เช่นกัน