สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก “ทัศนียภาพอันงดงามของหวงซานและจิ่วไจ้โกว – ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม” โดยศิลปินช่างภาพระดับโลก ”ชิไว เดวิด เลา“

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระสาคัญสองโอกาส นั่นคือ การครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน - และการครบรอบ 150 ปีของสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ภายในนิทรรศการจะพาผู้ชมเดินทางสู่ทัศนียภาพอันน่าทึ่งของ “หวงซาน” ภูเขาโบราณ และ “จิ่วไจ้โกว” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งทะเลสาบหลากสีและป่าเขียวขจี ซึ่งล้วนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภาพถ่ายจานวน 130 รูป ที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานคัดสรรโดยศิลปินผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ ซึ่งจะถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมาร่วมพิธี พร้อมทั้งยังมีการแสดงอุปรากรจีนกวางตุ้งโดยนักเรียนจากกองทุนพัฒนาอุปรากรจีนกวางตุ้งปาหว่อและโรงเรียนกว่างเจ้าอีกด้วยพบกับนิทรรศการภาพถ่าย “ทัศนียภาพอันงดงามของหวงซานและจิ่วไจ้โกว – ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม” (The Majestic Scenery of Huangshan and Jiuzhaigou – Landscape, Cultural Heritage) ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กรกฎาคม 2568 ทุกวันเวลาทำการ