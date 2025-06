ไอคอนสยาม ตอกย้ำเป็น “Global Experiential Destination” ผนึกพลังพันธมิตร ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมจัด 3 งานสุดยิ่งใหญ่ ยกเอา 3 สุดยอดศิลปวัฒนธรรมจีนมาให้คนไทยได้ชื่นชม ทั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนคณะงิ้วชื่อดัง ที่สุดแห่งมหาอุปรากรจีนแต้จิ๋วที่ทั่วโลกกล่าวขาน และการจัดแสดง “คาแรคเตอร์อาร์ตทอยยอดนิยมของศิลปิน Leo Huang” จาก YIMU ART สตูดิโอออกแบบชั้นนำของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-จีน และมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับโลกให้กับผู้มาเยือน ตอกย้ำแนวคิด “Global Experiential Destination” ของไอคอนสยามกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เผยว่า “ไอคอนสยาม ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ผนึกพลังไทย–จีน สานสัมพันธ์ 50 ปีผ่านงานศิลป์ เสริมบทบาทศูนย์กลางความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ด้วยการให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมระดับโลกเพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าจดจำ และเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะปี 2568 นี้ เป็นวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน นับเป็นโอกาสพิเศษในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะสะท้อนภาพความแน่นแฟ้นของสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษได้เป็นอย่างดี”ทั้งนี้ตลอดปี 2568 ไอคอนสยามได้จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนหลากหลายกิจกรรม โดยไฮไลต์ของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คือการนำ 3 สุดยอดศิลปะและวัฒนธรรมของจีนมานำเสนอ ผ่าน 3 งานใหญ่ ที่จะสร้างความประทับใจและเชื่อมสัมพันธ์ไทยและจีนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตระการตากับมหกรรมศิลปะโคมไฟสุดยิ่งใหญ่ “Yuyuan Lantern Festival 2025”งานแรกที่นับเป็นไฮไลต์สำคัญคือ “มหกรรมการแสดงศิลปะโคมไฟจีนจากยู่หยวน ชุด จิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทร และเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน (Spirit of Mountains and Seas · Yuyuan Lantern Festival and 2025 China-Thailand Culture Month) ที่ไอคอนสยาม จับมือกับ บริษัทเซี่ยงไฮ้ ยู่หยวน ทัวริสต์มาร์ท กรุ๊ป (Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co., Ltd.) ผู้จัดเทศกาลโคมไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และ บริษัท อินเตอร์สเต็ปส์ จำกัด (Intersteps Co., Ltd.) นำเทศกาลโคมไฟชื่อดังจากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน มาจัดแสดงในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2568โดยมหกรรมศิลปะโคมไฟยู่หยวน ชุด “จิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทร” เป็นการนำแรงบันดาลใจจากคัมภีร์โบราณ “ซานไห่จิง” หรือ “คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” มาถ่ายทอดผ่านศิลปะโคมไฟร่วมสมัย ผสานเทคนิคแสงเงา และอินเตอร์แอคทีฟ นำเสนอในรูปแบบ “Immersive Art” ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตื่นตากับความงดงามของโคมไฟที่จะส่องสว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดระยะเวลา 50 วันของการจัดแสดง ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีน แต่ยังฉายแสงแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศที่แน่นแฟ้น ดังแนวคิด “จีนไทยคือครอบครัวเดียวกัน”และนอกจากการจัดแสดงโคมไฟยู่หยวน ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดสินค้าท้องถิ่น สัปดาห์วัฒนธรรมในธีมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการศิลปะและแสงสี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และอาหาร รวมทั้งธุรกิจของทั้งสองประเทศ มาร่วมชมความงามของเทศกาลโคมไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และสัมผัสวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างลึกซึ้งพบกับศิลปินอาร์ตทอยดาวรุ่ง Leo Huang ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเติมสีสันให้กับโอกาสพิเศษ ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน ไอคอนสยาม ร่วมกับ อินเตอร์สเต็ปส์ นำ YIMU ART สตูดิโอชั้นนำจากประเทศจีนที่มีชื่อเสียงด้านประติมากรรมเป่าลมขนาดใหญ่ และนำคาแรกเตอร์อาร์ตทอยสุดฮิตของศิลปิน Leo Huang ซึ่งโด่งดังจากงาน Design Shanghai หนึ่งในงานออกแบบและสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ไอคอนสยาม ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจและสนุกกับการถ่ายภาพกับคาแรกเตอร์ซิกเนเจอร์ยอดฮิตอย่าง “Seven” แพนด้าสีน้ำตาล, “HIPPO GO” ฮิปโปสีชมพู และ “HELLO! Bear” หมียักษ์สีน้ำเงินสุดน่ารักLeo Huang เป็นศิลปินดังเจ้าของ IP ที่สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำเอกลักษณ์จากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมาออกแบบเป็นคาแรกเตอร์หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ และเมือง เข้าด้วยกันผ่านงานศิลป์ โดยครั้งนี้เขาจะนำผลงานศิลปะมาเชื่อมสัมพันธ์ เฉลิมฉลองให้กับมิตรภาพไทย-จีน ผ่านนิทรรศการ “Yimu Exhibition” ซึ่งจะจัดแสดง 2 ชุดผลงาน หลักของ Leo Huang ในโซนที่โดดเด่นสะดุดตาภายในไอคอนสยาม ชุดแรกคือ “Guardians of the Loong: มหาสมบัติแห่งเขาฉินหลิ่ง” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสมบัติธรรมชาติ 4 ชนิดของเขาฉินหลิ่ง ทั้งทาคินสีเหลือง, นกกระเรียนแดง, ลิงทอง และแพนด้า โดยคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นคือ “Seven” แพนด้าสีน้ำตาลที่มีอยู่เพียงตัวเดียวในโลก ซึ่งมาในแนวคิด “ปรัชญาพุงกลมของ Seven” แสดงท่าทางขี้เล่นของแพนด้าหลังจากกินอิ่ม ด้วยการเหยียดขา ลูบพุงกลม ๆ อย่างผ่อนคลาย พร้อมรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะทำให้หลายคนตกหลุมรัก และชุดที่สองคือ “HIPPO GO!” คาแรกเตอร์ฮิปโปสีชมพู ที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและพลังเยียวยาใจ ให้ความรู้สึกเหมือนเจ้าฮิปโปยักษ์กำลังปีนขึ้นจากสระน้ำด้วยสีหน้าบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา และเปี่ยมด้วยความหวัง สื่อถึงจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนอกจากนี้ยังมี “HELLO! Bear” หมีสีน้ำเงินสูง 6 เมตร หนึ่งในผลงานไอคอนิกของ Leo Huang และร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากคาแรกเตอร์ซิกเนเจอร์ของ YIMU ART ให้แฟน ๆ ได้เลือกช็อป โดยทุกชิ้นจะทำหน้าที่เป็น “ทูตมิตรภาพ” สื่อให้เห็นถึงความกลมเกลียวข้ามเชื้อชาติของไทยและจีน พร้อมมอบประสบการณ์ศิลปะสุดสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้สัมผัส ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2568 ณ วอล์คเวย์ ชั้น M ไอคอนสยามตื่นตาตื่นใจกับ “มหาอุปรากรสะท้านปฐพี” งิ้วแต้จิ๋วอันดับ 1 ที่สุดแห่งศิลปะการแสดงจีนอีกหนึ่งงานที่พลาดไม่ได้ ซึ่งไอคอนสยามได้ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายธุรกิจไทย-จีน และ ผู้สนับสนุนภาคเอกชนอีกหลายราย นำการแสดง “มหาอุปรากรสะท้านปฐพี Shantou Teochew Chinese Opera Show” โดย “คณะอุปรากรจีนกึงตังเตียเกี๊ยะอี่อิ๊กท้วง” คณะงิ้วแต้จิ๋วชื่อดังอันดับ 1 จากเมืองซัวเถา ประเทศจีน ที่มีรางวัลระดับประเทศการันตีมากมายและเปิดแสดงมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก กลับมาสร้างความประทับใจในประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดง “มหาอุปรากรสะท้านปฐพี” ของคณะอุปรากรจีนกึงตังเตียเกี๊ยะอี่อิ๊กท้วง โดดเด่นด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น บทบาทการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ของนักแสดง ชุดและฉากสวยงาม รวมถึงการแสดงด้วยดนตรีสดในทุกรอบการแสดง ทั้งยังสอดแทรกแง่คิดและส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคม ทำให้ทุกครั้งที่เปิดแสดงจะได้รับคนสนใจ มีผู้ชมเข้าชมอย่างล้นหลามเต็มทุกที่นั่ง โดยครั้งนี้ “มหาอุปรากรสะท้านปฐพี” จะเปิดการแสดง 7 วัน นำเสนอการแสดงอุปรากรจีน 16 เรื่องยอดนิยม พร้อมบทบรรยายสองภาษาไทยและจีน เพื่อร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านวัฒนธรรมความบันเทิงอันทรงคุณค่าของจีน ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2568 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม สำหรับบัตรเข้าชมการแสดง ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับบัตรได้จาก Facebook: ICONSIAM และพันธมิตรเจ้าภาพร่วมจัดแสดงเชิญสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-จีน กับ 3 สุดยอดศิลปวัฒนธรรมจีนที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ชาวจีน และนักท่องเที่องเที่ยวจากทั่วโกล ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไปด้วยกัน ตลอดช่วงเวลาสุดพิเศษนี้ ที่ไอคอนสยาม โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM