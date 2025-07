ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ เตรียมเปิดงานศิลปะร่วมสมัย

ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สโคป เตรียมเปิดงานศิลปะร่วมสมัย ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายสุดเอกซ์คลูซีฟ “SCOPE from Different Scopes” - Through the Lens of 5 Iconic Thai Photographers โดย 5 ช่างภาพของไทย พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์, พรพจน์ กาญจนหัตถกิจ, ธนวัฒน์ เพชรจันทร, พิวัสส์ ชีวกิตติกุล และกัณกวี กาญจนาเดชา วันนี้-20 ก.ค. 68 ณ Saloon Lounge ชั้น 9 ของ สโคป ทองหล่อ





***

พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ รอง ผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับมอบเงินสมทบทุน จากเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และสรญา วัฒนเจียมวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ publisher Mint Magazine Thailand จากนิทรรศการ MINT 5 Years of Freshness โดยมี อิทธิพล บุญนา และพ.ท. หญิง วรัชญา ป้อมค่าย ร่วมงานที่สยามเซ็นเตอร์



***

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมพลังจัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๘” โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร, ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล, ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ พญ.ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ร่วมแถลงข่าว ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล