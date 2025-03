ปิดฉาก "Engineering the future fair" หนุนเยาวชนเรียนรู้ทักษะ Coding-Robot

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ งาน Engineering the future fair ณ Newton sixth form ชั้น 8 และ 9A อาคารสยามสเคป เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นำโดย นายสุชัจจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานการจัดงาน Engineering the future fair และนางสาวนันท์นภัส สมัครค้า รองประธานการจัดงาน Engineering the future fair ภายในงานมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ได้เรียนรู้พื้นฐานความคิดเชิงวิศวกรรม อาทิ การเวิร์กชอปให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Coding ด้านหุ่นยนต์ ,การแข่งขัน Line Tracking Contest ,การแข่งขัน Python Coding Challengeซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมให้กับน้องๆเยาวชนที่สนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมงาน Engineering the future fair จะได้รับใบประกาศนียบัตร ขณะที่ผู้ชนะการแข่งขัน Line Tracking Contest และ Python Coding Challenge จะได้รับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถเก็บเป็น Portfolio ใช้สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการสมัครงานในอนาคตได้อีกด้วย