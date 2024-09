ดีป้า มอบอุปกรณ์ดิจิทัล มุ่งยกระดับ 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศ สู่โรงเรียน “โค้ดดิ้ง”

ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ดิจิทัล ให้กับ 1,500 โรงเรียน ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมุ่งยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศ สู่โรงเรียน “โค้ดดิ้ง” เป้าหมายพัฒนากำลังคนดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาส และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ครู นักเรียน ได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ โค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญแห่งอนาคตภายใต้โครงการ Coding for Better Life จะช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลที่มีความพร้อมต่อการสร้างรากฐานอนาคตของประเทศ สอดรับเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัล (Human Capital) ตามเครื่องยนต์ที่สามของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ กระทรวงดีอี หรือ The Growth Engine of Thailandรายละเอียดติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก : CodingThailand by depa https://web.facebook.com/codingthailandbydepaและ https://codingforbetterlife.com/