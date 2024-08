นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง ฝีมือ "อมรพิมล วีรวรรณ"

ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง "EXPLORATION: Framing the World through My Lens“ ผลงานเดี่ยวครั้งแรกของ "อมรพิมล วีรวรรณ" ผู้หลงใหลการถ่ายภาพเชิงท่องเที่ยว และชื่นชอบการสะสมงานศิลปะ ในวันที่ 27 ส.ค.-9 ก.ย. 67 ณ สเฟียร์แกลอรี่ 1 ชั้น M ซึ่งเป็นภาพถ่ายผ่านเลนส์ 45 ภาพ จากการเดินทางสำรวจโลกใน 12 ประเทศ ที่เกิดจากความชื่นชอบการถ่ายภาพในสไตล์ Landscape และ Environmental Portrait ของอมรพิมล แบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ ภาพทิวทัศน์ คนพื้นเมือง และสัตว์ป่า

พร้อมจัดประมูลแบบ E-Auction ในวันที่ 27 ส.ค. 67 เวลา 17.00 น. เป็นภาพถ่ายสีอัดขยายพิเศษ 2 ชิ้น ชื่อว่า New Dawn, New Hope ภาพรุ่งอรุณของวันใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง จากทะเลหัวหิน และภาพ Reflection of Nature ภาพถ่ายจาก ‘ปาตาโกเนีย’ (Patagonia) ประเทศชิลี ดินแดนใต้สุดของโลก มนต์เสน่ห์แห่งอเมริกาใต้ รายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอปการถ่ายภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SONY ในวันที่ 4 ก.ย. 67 เวลา 19.00-20.00 น.