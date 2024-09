DPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. 2567 มุ่งสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างอนาคตของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เองก็มีหลายสาขาวิชาที่เป็นสาขาขาดแคลน มีความต้องการส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าเรียนในสาขานั้น โดยที่สาขาเหล่านั้นมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับดีมาก มีนักศึกษาเข้าร่วมเกินร้อยละ 90 ของนักศึกษา กยศ.ในการปฐมนิเทศผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ได้กล่าวรายงาน และ พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในนามของหน่วยงานผู้จัดงาน ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งมีใจความสำคัญครอบคลุมถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยและกองทุน กยศ. ในการทำงานร่วมกัน และ กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาตาม เป้าหมายที่ 4 ของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ว่า ต้องสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งคาดหวังให้นักศึกษาทุกคน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มีงานที่ดี มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถคืนเงินกองทุนได้ เพื่อให้กองทุนมีจำนวนเงินที่เพียงพอและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆไป อันจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงหลังจากกล่าวเปิดงาน ได้มีการเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มากล่าวให้แรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักศึกษา นำโดย ดร.มงคล เฉียดผักแว่น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าทั้งระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก (บัญชีบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบัญชี) จาก DPU โดย ดร.มงคล กล่าวถึงโอกาสที่ตนได้รับจาก กยศ. ซึ่งทำให้บรรเทาภาระผู้ปกครองได้อย่างดีสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แล้วยังสามารถจบการศึกษาต่อยอดไปยังการทำงานที่มั่นคง เพราะยังได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยยังเน้นย้ำถึงการจ่ายคืนเงินกู้ กยศ. เมื่อเรียนจบไปแล้ว ซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในรุ่นถัด ๆ ไปด้วยทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม และหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา โดย ดร.เจตสุภา ได้ให้ความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการมีอยู่ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยชี้ให้เห็นถึง สถิติการให้กู้ยืม การจ่ายคืนเงินกู้ยืม และเน้นย้ำความสำคัญของการชำระคืนเงินกู้ของ กยศ. ซึ่ง ดร.เจตสุภา ยังยกตัวอย่างรุ่นพี่ กยศ. ที่ประสบความสำเร็จให้นักศึกษาทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อกองทุนฯ นอกจากนี้ นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา ยังมาแนะนำหลักสูตรออนไลน์ภาคบังคับสำหรับผู้กู้กองทุนฯ พร้อมกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อให้ นศ. เกิดความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนมากขึ้นด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกการเงินนักศึกษาได้สรุปขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการกู้ยืมกองทุน กยศ. อีกครั้ง พร้อมทั้งเสนอโครงการที่จะเป็นนประโยชน์แก่น้อง ๆ นักศึกษา อันได้แก่ โครงการฝึกชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุน กยศ. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีชำระเงินกู้ยืมและฝึกชำระหนี้ก่อนครบกำหนด และโครงการวางแผนการชำระค่าเล่าเรียน (Payment Plan) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีวินัยและรู้จักการบริหารจัดการทางการเงินด้วย นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการทำจิตอาสาเพื่อเก็บชั่วโมงจิตอาสาตามเงื่อนไขของกองทุนฯ ให้นักศึกษาได้วางแผนการเก็บชั่วโมงให้ครบถ้วน และปิดท้ายด้วยการทำแบบทดสอบความเข้าใจจากการปฐมนิเทศทั้งนี้การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาต้องแสดงความจำนงที่จะกู้กับแผนกการเงินนักศึกษาเพื่อรับคำแนะนำและเตรียมเอกสารยื่นกู้ หลังกองทุนฯ พิจารณาคำขอกู้และเอกสาร และอนุมัติคำขอแล้ว นักศึกษาจะได้รับเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนตามกรอบวงเงินที่กองทุนฯ อนุมัติให้ในแต่ละปีการศึกษา รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th/fund/news/275/