สุดปัง!! “DPU Wonder Fest” @คลองประปา มหัศจรรย์การเรียนรู้ Soft Power แสนสนุก พร้อมแนะแนวการเรียนยุคใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดมหกรรมงานมหัศจรรย์ Wonder ทางการเรียนรู้ยกขบวนความบันเทิงแบบจัดเต็ม ทั้งแสง สี เสียง พร้อมหมอลำคณะ “ระเบียบวาทะศิลป์” เต็มวง! ความบันเทิงผ่าน Soft Power ที่กำลังโด่งดังที่สุดในเวลานี้ ผสมผสานในงานด้วยมนต์เสน่ห์งานวัดไทย กับมหกรรมงานแสดงผลงานทางวิชาการแบบครบวงจร เพื่อเปิดโลกการศึกษายุคใหม่แนะแนวการเรียนให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาที่กำลังค้นหาเส้นทางมุ่งสู่อนาคต เสริมด้วยกิจกรรมสำหรับ GEN Z ที่สนใจเรื่องรวมถึงความสนุกสนานแบบสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมากล่าวว่า DPU มีความภูมิใจที่ได้จัดมหกรรมงาน “DPU Wonder Fest @ คลองประปา” ขึ้นมาโดยมีงานทั้งด้านวิชาการและความบันเทิง ส่วนไฮไลต์ของงานเป็นการแสดงจากหมอลำมหาชน “ระเบียบวาทะศิลป์” หมอลำที่กำลังเป็นกระแสและดังที่สุดแห่งยุค ซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power ของไทยบนเวทีโลก และทางผู้บริหารวงยังเป็นอนุกรรมการ Soft Power ด้านดนตรีแห่งชาติอีกด้วยงานนี้เป็นการรวม Wonder Edutainment นำเสนอความอัศจรรย์ของโลกการเรียนรู้ที่ DPU อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นภายในห้องเรียนและไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำราเสมอไป แต่ยังเกิดขึ้นกับทุกโปรเจกต์ ทุกไอเดีย ทุกฝีมือการผลิตสินค้าต้นแบบที่อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ ความสุข ความสนุก ความคิดสร้างสรรค์“การจัดงานทุกปี จะมีทั้งด้านวิชาการและด้านบันเทิง ที่ผ่านมาจะมีการจัดคอนเสิร์ตให้กับน้อง ๆ แต่ปีนี้เราอยากทำพิเศษทีมงานก็เสนอจัดเป็นการแสดงหมอลำและได้สอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มีความเห็นสอดคล้องกัน ถือเป็นมิติใหม่ของมหาวิทยาลัย ครั้งแรกที่มีหมอลำวงใหญ่ระดับประเทศ “ระเบียบวาทะศิลป์”โปรดักชันอลังการมาจัดแสดงที่ DPUจึงคิดว่าเราจัดให้นักศึกษาเข้าชมอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องเชิญศิษย์เก่า บุคลากรและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมงานด้วยกระแสตอบรับดีมากคนลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกือบหมื่นคน ถือว่าปีนี้ประสบความสำเร็จมาก ที่สำคัญนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น เรื่องของโปรดักชันที่อลังการ ซึ่งถือเป็นนโยบายของ DPU ในการฝึกนักศึกษาด้านกิจกรรม ในรายวิชาทุกสาขาของ DPU จะเน้นเรื่องการทำโปรเจกต์ การประเมินผลงานนักศึกษาก็ไม่ได้ประเมินแค่วิชาการอย่างเดียว เราประเมินด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นต้น ดีใจที่งานออกมาดี กระแสตอบรับดี คนแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า ถือว่าการจัดงานประสบความสำเร็จมาก ๆ” ดร.ดาริกา กล่าวดร.ดาริกา กล่าวในตอนท้ายว่า งานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทาง DPU เน้นเรื่องการเรียนและการมีความสุขไปกับการเรียนด้วย เราพยายามที่จะจัดงานวิชาการควบคู่ไปกับงาน Entertain ตลอดเวลา เพราะมันคือ DNA ของ DPU ซึ่งงานนี้อยากนำเสนอให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพี่น้องชาว DPU ทุกคน มั่นใจได้เลยว่านักศึกษาที่จบจากที่นี่ ทำงานได้จริง อดทน สู้งาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ต่างเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่กลับมายังมหาวิทยาลัยด้านกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจหมอลำซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านอีสาน โดยมีสมัครเข้ามาเป็นหมอลำจำนวนมากสำหรับการแสดงบนเวที ปัจจุบันเราก็ปรับการสื่อสาร สัดส่วนของการแสดง ให้เข้ากับความสนใจ ของเด็กวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับคนรุ่นเก่าด้วย เพื่อให้ได้ความสนุกสนาน ไปพร้อม ๆ กัน รู้สึกดีใจที่หมอลำในวันนี้สามารถทำให้คนทุกภาคมารวมกันหน้าเวทีได้ มาดูหมอลำจะได้ทั้งความบันเทิง ความสนุกสนานจากการแสดงบนเวที เห็นความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย ความเป็นไทย ในฐานะที่เป็นอนุกรรมการ Soft Power ด้านดนตรีแห่งชาติ อนาคตก็อยากจะผลักดัน หมอลำให้เป็น Soft Power ที่รู้จักของชาวต่างชาติ ให้เขาหันมาสนใจศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น