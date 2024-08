จุดยืนเด็ดขาด! แฟลชม็อบ ยืน 112 วินาที ยุบพรรรคก้าวไกล ตะโกนลั่น “สุขสันต์วันรพี” เสียดสีกฎหมายไทย

สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ยุบพรรคก้าวไกล และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 10 ปี ส่งผลให้มี ส.ส. 6 คน ที่ต้องหลุดจากการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ส.ค. ที่ sky walk แยกปทุมวัน ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศ ภายหลังจากที่ “ฝ่ายมนุษยธรรมฯ (SGCU)” ฝ่ายส่งเสริมมนุษยธรรมสากล องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Department of Humanitarian and Human Rights Affairs of SGCU ได้โพสต์ข้อความได้จัดกิจกรรม 'แฟลชม็อบ' ร่วมแสดง จุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินดังกล่าว โดยมีประชาชนจำนวนมากที่ใช้เส้นทาง sky walk แยกปทุมวัน ให้ความสนใจกับ กิจกรรมดังกล่าว โดยทางฝ่ายกิจกรรมได้มีการวางแผ่นผ้าสีขาวความยาวประมาณ 2 เมตร ซึ่งมีข้อความตัวใหญ่กำกับว่า“คุณรู้สึกอย่างไรที่พรรคก้าวไกลถูกยุบ” ซึ่งก็ได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งได้เขียนความรู้สึกลงไปในท่าดังกล่าวตัวอย่างเช่น “กลัวจนต้องรีบยุบเลยดิว๊าย~~“, ”14ล้านเสียงของประชาชนมันไม่มีค่าเลยใช่ไหม?“,“ยุบพรรค=ประหารการเมือง ภูมิใจไหมกับการทำลายอนาคตและความหวังของปชช.” เป็นต้นโดยนาย อภิสิทธิ์ ฉวานนท์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี4 ในฐานะนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงจุดยืนว่าทางองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ไม่เห็นด้วยโดยจะยืนคัดค้านการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลา 112 วินาที เพื่อแสดงจุดยืนว่าพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายในการแก้ไข ม.112 ไม่ใช่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่อย่างใด ซึ่ง ซึ่งคำวินิจฉัยนี้ขัดต่อเจตจำนงของประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา กว่า 14 ล้านเสียง โดยในวันนี้ยังมีตัวแทนจากหลายมหาลัยมาร่วมด้วยอาทิเช่นตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมร่วมอ่านคำแถลงการณ์ด้วยนาย ธีรภพ เต็งประวัติ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่2 ในฐานะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้อ่านคำแถลงการณ์โดยมีใจความว่า ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีพรรคการเมืองถูกสั่งยุบไปแล้วร่วม 110 พรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองหลายฉบับ ด้วยหลากหลายข้อกล่าวหา อาทิการไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น การไม่ส่งรายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุน จนถึงการเกี่ยวข้องกับการล้มล้างระบอบการปกครอง ทำให้พรรคการเมือง นักการเมืองจำนวนมาก โดยเฉพาะพรรคการเมืองในกลุ่มที่ถูกนิยามว่าเป็น "ฝ่ายประชาธิปไตย" ต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบเลิก และเพิกถอนสิทธิทางการเมือง เป็นการพรากความฝันและดับซึ่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ฝากไว้กับพรรคและนักการเมืองเหล่านั้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงควรสนับสนุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน การยุบพรรคการเมืองต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย และไม่ควรถูกยุบจากองค์กรอิสระที่ไม่ได้มีอะไรยึดโยงกับประชาชน หากพรรคการเมืองจะดับสูญก็ต้องสูญหายไปด้วยน้ำมือของประชาชน โดยการตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคนั้น ๆ การกระทำของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ คือการละเมิดเจตจำนงของประชาชนรวมกว่า 14 ล้านเสียงที่ได้ลงคะแนน ให้ความไว้วางใจกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา"การเป็นนิติรัฐ" ย่อมไม่หมายความเพียงว่ารัฐต้องผูกพันกับกฎหมาย หากแต่การกระทำของรัฐต้องมีความชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังหมายถึงวัตถุประสงค์ในการจำกัดอำนาจรัฐและผู้ปกครองในประเทศโดยกฎหมาย ซึ่งก็คือเพื่อไม่ให้กระทำการตามอำเภอใจ หากแต่ใน 20 ปีที่ผ่านมา แทนที่จะเป็นที่พึ่งในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและองค์กรที่ตรวจสอบและจำกัดอำนาจผู้ปกครองตามหลักนิติรัฐ ศาล รัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นเครื่องมือในการขยายขอบเขตของอำนาจรัฐและสถานะของผู้ปกครองในระบบยุติธรรมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการขุมนุมจึงขอยืนยันว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาย่อมเป็นสิ่งที่กระทำได้ตามระบอบประชาธิปโดยในระบบรัฐสภา และประณามการตัดสินใจที่จะยุบพรรคก้าวไกลโดยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ว่าเป็นการกระทำที่ยอมรับมิได้และเป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐและหลักการประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอยืนยันว่า ทุกการกระทำที่ชนชั้นนำไทยใช้ในการตอบโต้ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ตั้งแต่การบิดเบือนการเลือกตั้ง การทำรัฐประหาร รวมจนถึงการยุบพรรคอย่างที่เห็นกันในวันนี้ เป็นการที่มิใช่ มิควร และมิเคยเป็นเรื่องปกติในทุกสังคมประชาธิปไตย โดยบรรดาประเทศที่นิยามตัวเองว่ามีระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยโดยภายหลังจากการอ่านคำแถลงการณ์ ยังผู้เข้าร่วมการชุมนุมยังร่วมกัน ตะโกนคำว่า“สุขสันต์วันรพี”3ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงการเสียดสีถึงวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ในวันที่ 7 ส.ค. นี้นั้นเอง