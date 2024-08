เริ่มแล้ว! Wonder Festival Bangkok 2024: มหกรรมศิลปะ-โมเดล-ฟิกเกอร์ และอาร์ตทอย แห่งปี 3-4 ส.ค. นี้ ที่ สยามพารากอน

โดยงาน Wonder Festival เป็นงานที่เริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อรวมตัวนักสะสมและนักสร้างสรรค์มาจัดจำหน่าย รวมถึงโชว์ผลงานต่างๆ ของตนเอง โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดงานนี้ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากแฟนๆ และผู้ที่สนใจเป็นอย่างดีจนบัตรเข้างานแบบ VIP เพื่อเข้างานก่อนเวลา จำหน่ายหมดตั้งแต่ 15 นาทีแรกของการเปิดขายล่วงหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมงานมารอเข้าสู่มหกรรมครั้งนี้ ต่อแถวรับคิวเข้างานตั้งแต่ 08.00 น. ก่อนงานเริ่มจริง 09.30 น. สำหรับบัตร VIP และ 10.30 น. ถึง 22.00 น. สำหรับบุคคลทั่วไป"เราตื่นเต้นที่จะได้รวมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์หลากหลายไว้ในที่เดียวกัน Wonder Festival Bangkok 2024 จะเป็นงานที่น่าจดจำในโลกของวัฒนธรรม Pop Culture และของสะสม" Kevin Leung, Director, JSC Co., Ltd. กล่าวจากการจัดงานในครั้งนี้ งาน Wonder Festival Bangkok 2024 ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้คนต่างรอคอยและคาดหวังให้มีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นที่รวมตัวของคนรักสะสมโมเดล ฟิกเกอร์ สครับเจอร์และสร้างความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงานไฮไลท์ของงาน ปี 2024KAIYODO 海洋堂 (บูธหมายเลข A8-A14): แบรนด์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านฟิกเกอร์และของสะสมคุณภาพสูงFinding Unicon (บูธหมายเลข A22): ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มาอย่างยิ่งใหญ่ มี IP สุดพิเศษเช่น Farmer Bob, Rico และ Zzoton มีสินค้าลิมิเต็ดที่หาได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น และกิจกรรมสุด Exclusive แจกลายเซ็นจากศิลปินนักออกแบบ Farmer Bob และ Rico มาแจกลายเซ็นให้แฟนคลับถึงประเทศไทย娃三岁 Baby Three (บูธหมายเลข I5): แบรนด์ที่เป็นที่รักและมีข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร เป็นที่นิยมสุดๆ ในขณะนี้ มีการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่เป็นที่แรกในโลก ภายในงานนี้เท่านั้นJSC (บูธหมายเลข I16): นำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะญี่ปุ่นจากซีรีส์ยอดนิยมเช่น Jujutsu Kaisen และ Spy FamilySunrisepop (บูธหมายเลข S19): นำเสนอสินค้าจาก อนิเมะยอดนิยมจากเรื่อง Jujutsu Kaisen และ Kaiju No. 8ARTOX GROUP (บูธหมายเลข I8): นำเสนอศิลปินชื่อดังระดับโลก คุณ Takuma FujisakiToyzeroplus (บูธหมายเลข H10): แบรนด์ยอดนิยมจากฮ่องกง กับน้องหมู LULU ลุคนุ่มนิ่มสุดน่ารักHOT TOYS by KINGDOM COME (บูธหมายเลข S1): ผู้นำระดับโลกในด้านฟิกเกอร์สะสมคุณภาพสูง จากภาพยนตร์ มีสินค้าที่ Exclusive จำหน่ายพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นNeverland Toys & Collectibles (บูธหมายเลข S8 & S26): สินค้าจาก Harry Potter, NECA, Dark Horse, Kidrobot และ Super7CQTOYS (บูธหมายเลข Q15): แบรนด์ที่มีของสะสมที่น่าสนใจ พร้อมเปิดตลาดในไทยให้ได้จับจองเป็นเจ้าของครั้งแรกในงานนี้AFK Journey (บูธหมายเลข U15): เกมมือถือ Idle RPG กราฟฟิกสวยงาม ระบบการเล่นที่หลากหลาย ในโลกแบบ Open World สามารถมองเห็นผู้เล่นคนอื่นในเกมได้ เป็นเกม RPG ที่น่าสนใจมากที่สุดในขณะนี้LEGENDARY WARGAME (บูธหมายเลข S5): รู้จักกันดีในด้านฟิกเกอร์และอุปกรณ์บอร์ดเกมประเภทวอร์เกมที่มีรายละเอียดสูงระดับโลกอย่าง WarhammerPixela (บูธหมายเลข K1-5): Vtuber และพันธมิตรสื่อชั้นนำในไทย ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุก ในงานคุณจะได้มีตติ้งกับ Vtuber ที่คุณชื่นชอบอย่างใกล้ชิดโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับสินค้าจำนวนจำกัดที่มีจำหน่ายเฉพาะในงานเท่านั้น โดยจะไม่มีการผลิตซ้ำอีก และยังมีกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การประกวดปั้นโมเดลภายใต้โจทย์ Kaiju monster in any style นำโดย “กฤษดา สัจจวัสสราภรณ์” หรือ Grits FX และยังมีการประกวดออกแบบ Arttoy รอบตัดสิน ซึ่งจัดโดย Igniteความตั้งใจและเป้าหมายของงานWonder Festival Bangkok 2024 มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมป๊อปตะวันออกและตะวันตก เป็นแพลตฟอร์มสำหรับศิลปินและแบรนด์ในการแสดงผลงานและมีส่วนร่วมกับผู้ชมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของงาน ได้แก่ นักสะสมและแฟนของฟิกเกอร์ โมเดล และของเล่นศิลปะ ศิลปิน นักออกแบบ และผู้สร้างในวงการวัฒนธรรม Pop Culture รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่มองหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ผู้จัดยังตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 200,000 คน ตลอดการจัดงานอย่าพลาดโอกาสในการเข้าร่วมงาน Wonder Festival Bangkok 2024 มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมป๊อปที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก งานนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุก ๆ และสินค้าจำกัดจำนวนที่น่าตื่นเต้น ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2567ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:เว็บไซต์: www.wonderfestbangkok.comเพจ Facebook: Wonder Festival Bangkokแล้วมาสนุกและตื่นเต้นในงาน Wonder Festival Bangkok 2024 แล้วพบกัน ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.(สำหรับบัตร VIP) และ 10.00 น. - 22.00 น. วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 นี้