Cosmos Bear Music Festival 2024 ขนทัพศิลปินไทย-เกาหลี 31 ชีวิต ระเบิดความสนุก!

สนุกและยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับมิวสิคเฟสติวัลครั้งเเรกของฟิกเกอร์สุดฮิต COSMOS BEAR เทศกาลดนตรี Music-Toy สุดชิคของผู้จัด Guang Dong Cats Entertainment โปรโมเตอร์ใหญ่เเม่งานที่ขนศิลปินไทยและศิลปินเกาหลีมากกว่า 10 ศิลปิน 31 ชีวิตมามอบความสนุกบนเวทีเดียวถึง 2 วันเต็ม โดย Line Up ศิลปินที่ตบเท้าขึ้นเวทีถือว่าเป็นสุดยอดระดับแถวหน้า โดยศิลปินที่ร่วมโชว์ครั้งนี้ของแต่ละวัน ได้แก่วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 -และวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 –และทุกศิลปินแทคทีมมอบความสนุกให้แฟนๆ สนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มทุกโมเม้นต์ไม่มีสะดุด 7 ชั่วโมงเต็ม ทั้ง 2 วัน ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ Outdoor Arena,Bravo BKKประเดิมวันแรกด้วยวงที่นำเพลงใหม่ล่าสุดเพลง Hiya มาสร้างเสียงกรี๊ดกับท่าเต้นที่สดใส ต่อด้วยวง BAMM ที่ใส่ไม่ยั้งทั้งร้องเต้นทำเอาแฟนเพลงฟินสุดๆ จนกระทั้งมาถึงวงเรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสนั่นงานกับเพลงฮิต Dejayou, ติดฝน, เกินต้าน ฯลฯ ด้านหนุ่มสุดฮอตวันนี้จัดเต็มทุกโมเม้นต์ทุกเพลงสมการรอคอยจากแฟนๆชาวไทยและต่างชาติ ปิดท้ายของโชว์วันนี้ด้วยนักร้องคู่พี่น้องที่พกพาเสน่ห์มาอ้อนแฟนๆ ก่อนกลับบ้าน เรียกว่าคอนเสิร์ตวันแรก ได้อิ่มอกอิ่มใจเต็มที่ทุกโมเมนต์วันที่สอง Line Up ความสนุกจัดเต็มไม่แพ้วันแรกได้ศิลปินสาวสุดฮอตมาประเดิมเวทีให้ได้สนุกทั้งโชว์ พร้อมขนเพลงดังมาให้ได้ร้องตามสุดพลัง ต่อด้วยสาวน้อยมากความสามารถที่วันนี้จัดเต็มทั้งร้องเพลงฮิตอย่าง How to Love, Heartbeat, ZigZag, Make It Hot พร้อมสร้างเสียงกรี๊ดกับโชว์แดนซ์ในสไตล์ T-pop ตลอด 45 นาที แทคทีมต่อด้วยสาวมากความสามารถที่ก็มาเต็มเอาใจแฟนชาวไทยและต่างชาติเช่นกัน มาต่อกับคู่จิ้นสุดปังที่สร้างเสียงกรี๊ดตลอดทั้งโชว์มาถึงโชว์ที่ทุกคนรอคอยกับศิลปินหนุ่มGOT7 ที่มีแฟนคลับมารอชมโชว์ด้วยความคิดถึง งานนี้ เจ้าตัวก็จัดเต็ม และอ้อนแฟนคลับไทยให้หายคิดถึงตลอดทั้งโชว์ ปิดท้ายด้วยศิลปินหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต หน้าฝนที่แล้ว, ละลาลอย ฯลฯ ที่มาร้องเพลงเพราะๆ ปิดท้ายส่งให้ทุกคนกลับบ้านให้ได้ฟินกับคอนเสิร์ตนี้สุดๆงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา แต่ ความสนุก ความประทับใจ ของศิลปินกว่า 31 ชีวิต ในยังคงตราตรึงในจิตใจ จนกว่าจะพบกันใหม่!