"แป้ง - zbing" ยกเซอร์ไพรส์จัดเต็มแฟนมีตแรก เตรียมนับถอยหลังสู่ 20 ล้านซับ

จบไปแล้วสำหรับงาน "The 1st fanmeeting zbing z. Road to 20 Millions Subs" แฟนมีตครั้งแรกของยูทูบเบอร์อันดับ 1 ของไทยอย่าง "แป้ง - นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส" หรือ "เจ้าหญิงแห่งวงการเกม" เจ้าของช่อง zbing z. และหนึ่งในครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด OSx Network ขวัญใจน้อง ๆ หนู ๆ ที่มีผู้ติดตามมากถึง 18.9 ล้านคน นับว่าเป็นงานที่แฟน ๆ หลายคนตั้งตารอรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกร้องอยากให้ไอดอลของลูก ๆ จัดงานแฟนมีตเพื่อสร้างกำลังใจก่อนเปิดภาคเรียน ทำเอาเป็นกระแสสุดปังตั้งแต่เปิดขายบัตรไม่ถึง 48 ชั่วโมงก็ถูกจำหน่ายเต็มทุกที่นั่ง งานแฟนมีตครั้งนี้แป้ง zbing อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งใหม่และนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ 20 ล้านซับไปพร้อม ๆ กัน โดยแป้ง zbing ได้ใส่ความตั้งใจในทุกรายละเอียดของงานเพื่อมอบให้กับแฟน ๆ ที่ตั้งใจมาในงานนี้เปิดด้วยความเซอร์ไพรส์แรกกับการซ่อนตัวสุดเนียน พร้อมชวนแฟนได้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ zbing และส่งต่อด้วยความมันส์สุดคิ้วท์กับมินิคอนเสิร์ตจาก "Tippsy" และหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนม "PAPER PLANES" ที่เหล่าแฟนฟันน้ำนมร้องเพลงตามกันได้สนั่นโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ทำเอาแฟน ๆ ฟินใจฟูคุ้มค่าที่ได้เจอไอดอลของพวกเขา และอีกหนึ่งความพิเศษแป้ง zbing ได้ทำคลิปพิเศษที่เปิดเป็นที่แรกให้กับแฟน ๆ จากการจำลองการสตรีมเกม SCP เกมสยองขวัญเอาตัวรอดที่คุ้นตากันในช่อง zbing z. ที่มีตัวละครออกมาโลดแล่นบนเวที และเจ้าตัวได้ร่วมอยู่ในซีนนี้อีกด้วย ให้แฟน ๆ ได้พักหายใจจากความตื่นเต้นด้วยเกมสนุกกันต่อพร้อมกับแป้ง zbing และบรรดาเพื่อนซี้ อย่าง Jubjang Ch., SoomnyVivii, EVA GAMER, Necross Melphist, Chamokung และ Sir.Mikeyและยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ ผู้ชนะกิจกรรมในงานแฟนมีตจะได้รับฟิกเกอร์ "zbing z. x Necross Melphist" ที่ถูกสร้างจากคาแรกเตอร์ของแป้ง zbing ที่เป็นคอลเล็กชั่นแรกก่อนใครและเปิดให้พรีออเดอร์เพียงแค่ 100 ตัวเท่านั้นในงานนี้ ปิดท้ายด้วยการตอบคำถามจากบรรดาแฟน ๆ และกิจกรรม Hi-Touch แป้ง zbing กล่าวคำขอบคุณที่คอยให้กำลังใจ ซัพพอร์ต และจะทำทุกผลงานให้มีคุณภาพเพื่อเป็นการขอบคุณ ตอบแทนแฟน ๆ ให้สมกับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด 10 ปี กับการเดินทางบนเส้นทางนี้นอกจากส่งความประทับใจงาน "The 1st fanmeeting zbing z. Road to 20 Millions Subs" ให้กับแฟน ๆ แล้ว งานนี้ยังสร้างความประทับใจให้กับแป้ง zbing แบบอิ่มใจ ที่เห็นภาพน่ารักคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจ สนับสนุนให้น้อง ๆ ได้ติดตามช่อง zbing z. และไม่พลาดที่จะพาน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรมและงานแฟนมีตครั้งนี้แฟน ๆ ที่พลาดงานนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจเพราะยังสามารถชมภาพกิจกรรมบางส่วนได้ที่ช่อง zbing z. และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของครีเอเตอร์ในสังกัด OSx Network และข่าวสารแวดวงเกมได้ที่ https://www.online-station.net/