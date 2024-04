“แอลลี่” ดึงศิลปินระดับโลก “Pink Sweat$” ร่วมฟีทเจอริ่งเพลงที่ฮอตที่สุดในหน้าร้อนนี้ “Make It Hot”

ร้อนปรอทแตกหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆ สำหรับหรือศิลปินจากค่าย 411Music ที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆ ถึงกับกรี๊ดกร๊าดหลังปล่อยเพลงที่ร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินระดับโลกเจ้าของเพลงฮิต At My Worst , 17, Honesty พร้อมกับเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ งานนี้หนุ่มเสียงดี “Pink Sweat$” ยังบินลัดฟ้ามาร่วมถ่ายมิวสิควิดีโอเพลงนี้ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ด้วยตัวเองและการถ่ายทำวันนั้นเป็นวันที่ร้อนที่สุดอีกวันจนเจ้าตัวบอกว่าเป็นการทำงานได้เข้ากับชื่อเพลง Make It Hot ที่สุด!!เพลง Make It Hot เพลงที่แสดงตัวตนในวัย 20 ให้ทุกคนได้รู้จักแอลลี่มากขึ้น เพลงที่ยกระดับผลงงานคุณภาพของแอลลี่อีกครั้งกับการร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่าง Pink Sweat$ เจ้าของเพลงฮิต At My Worst , 17, Honesty ที่มาร่วมฟีตเจอร์ริ่ง-ทำเพลงและถ่ายมิวสิกวีดีโอร่วมกับแอลลี่ที่ประเทศไทย อีกทั้งเพลง Make It Hot ได้ดึงเอาทีมงานคุณภาพผู้คว่ำหวอดในวงการเพลงจากประเทศอเมริกาอย่าง Digital Farm Animals, David Bowden,Jorge Luis Perez Jr, Nick Gale, Hadi Hassan and Rozo มาร่วมทำให้เพลงนี้ Hot สุดๆ“เพลง Make It Hot เป็นเพลงที่ต้องการส่งพลังให้ผู้หญิงรู้สึกพอใจในตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างสนุก มีสีสัน เอ็นจอยชีวิตครับ ผมว่าแอลลี่ถ่ายทอดเพลงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ” Pink Sweat$ กล่าวเพลง Make IT Hot เป็นเพลงแนวป๊อบฟังง่าย ไม่ซับซ้อน มีกลิ่นความเป็น Pink Sweat$ อบอวลทั้งเพลง เพลงใส่อารมณ์ความสดใส มั่นใจ ดึงคาแรคเตอร์ความเป็นแอลลี่ที่กำลังจะปลดล็อคจากเรื่องราวเดิมๆ สู่วัย20 เปล่งประกาย ความสวย ความเลิศ ความฮอตอย่างมุ่งมั่น เป็นตัวเอง เนื้อหาของเพลงเปรียบเปรยตัวของแอลลี่คือความร้อนแรงที่พร้อมจะปะทุทุกอย่างให้หายไปในวับตาเหมือนกับความมั่นใจที่จะไม่สนใจปัญหาใดๆและจะไม่ให้ใครมาทำลายสิ่งนี้ให้สูญเสียไปได้อีกต่อไป#ทำมันให้ร้อน #MakeItHot #ALLY #Allynitibhon #PinkSweats #แอลลี่ #พิงค์ซเว็ท#411ent #411Music