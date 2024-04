“เทย์เลอร์ สวิฟต์” ให้แฟนคลับเยี่ยมบ้าน เจอรางวัลแกรมมี่ตั้งทุกที่ทั้งในห้องน้ำและกรงนก

เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้เปิดบ้านทาวน์เฮาส์ที่นิวยอร์กมูลค่า 50 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1,852 ล้านบาท ให้แฟนเพลงผู้สนับสนุนและอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดได้เข้าชมงานนี้ ไทเลอร์ คอนรอย ซูเปอร์แฟนได้นำประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาบอกเล่า ที่ทำเอาหลายๆคนประหลาดใจไม่แพ้กันคอนรอย กล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ได้ดื่มไดเอ็ทโค้กจากตู้เย็นบ้านเทย์เลอร์ สวิฟต์ รวมถึงได้สำรวจห้องหนังสือที่มี Harry Potter เป็นคอลเลคชั่น ขณะเดียวกันได้ฟังเพลง Shake It Off ขณะเดินทัวร์รอบบ้านที่ตั้งอยู่ในย่าน Tribecaระหว่างที่เขาและแฟนเพลงบางส่วนไปถึงที่บ้านก็ได้เจอกับ สก็อตต์ สวิฟต์ พ่อของเทย์เลอร์ สวิฟต์ นั่งอยู่ที่ชั้นล่างพร้อมบอกกับทุกคนว่า “ตอนที่เทย์เลอร์ มาดูบ้านหลังนี้ เอียน แมคเคลเลน ( เจ้าของเก่า ) นั่งอยู่ตรงนั้นที่โต๊ะกินข้าวในสภาพใส่ชุดนอน“นอกจากนั้น สก็อตต์ วัย 72 ปี ยังได้พูดถึงลูกสาววัย 34 ปีว่าทั้งคู่เพิ่งจะนั่งดูการ์ตูน Frozen ด้วยกันที่บ้าน ทำเอาแฟนๆต่างอุทานตามกันว่าน่ารักมากขณะเดินทัวร์บ้าน แมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ก็เดินตามรับแขกไปทุกที่“ผมได้เล่นกับแมวของเธอด้วย แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือมันมีกรงนกวางอยู่ซึ่งในนั้นมีรางวัลแกรมมี่ที่แตกหักตั้งอยู่ในนั้น เทย์เลอร์ ทำมันหักตอนที่เธอได้รับรางวัลเมื่อปี 2010 ซึ่งเธอก็ยังเก็บไว้โดยเอาไปใส่ไว้ในกรงนก“ไทเลอร์ คอนรอย ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นนักข่าวของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ประจำรายการ This Morning ทางสถานี ITV ได้อธิบายถึงสไตล์บ้านนักร้องสาวว่า เป็นโทนไม้สีน้ำตาล เรียบง่าย มีกลิ่นอายความเป็นนิวยอร์กโบราณนอกจากนั้น เทย์เลอร์ สวิฟต์ ยังมีห้องน้ำแห่งความลับที่เธอซ่อนไว้อยู่หลังชั้นหนังสือ ซึ่งในห้องน้ำจะมีผ้าขนหนูและสิ่งของต่างๆที่ปักตัวอักษรว่า TS ตัวย่อชื่อ-นามสกุลของเธอส่วนความตั้งใจที่อยากเห็นชั้นวางรางวัลแกรมมี่สุดยิ่งใหญ่ในบ้านของศิลปินแสนรักนั้น ไม่เป็นไปอย่างที่คิด เพราะรางวัลแกรมมี่และรางวัลต่างๆถูกวางไว้ทั่วบ้าน แม้แต่ในห้องน้ำก็มี“มันมี 2 ตัวตั้งอยู่เหนือเตาผิง แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่ห้องน้ำ ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน คนส่วนมากจะมีเครื่องหอม หรือดอกไม้วางไว้ แต่เธอมีรางวัลแกรมมี่วางไว้ในส้วม“นอกจากนั้นยังมีกล้องโพลารอยด์วางไว้ ที่ให้เพื่อนๆและครอบครัวสามารถนำมันมาถ่ายรูปและติดรูปไว้ที่กำแพงบ้านเทย์เลอร์ สวิฟต์ เคยเจอกับ ไทเลอร์ คอนรอย มาหลายครั้งแล้ว โดยครั้งหนึ่งนักร้องสาวยังเคยเขียนชื่ออัลบัม “Fearless” ลงในกระดาษ ซึ่งเขาได้นำกระดาษชิ้นนั้นไปให้ช่างสักคัดลอกลายเพื่อนำมาสักไว้บนเท้าของเขาด้วยตามรายงานระบุว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้ซื้อบ้านย่าน Tribeca แห่งนี้ในราคา 18 ล้านเหรียญเมื่อปี 2014 ก่อนจะขยายพื้นที่โดยซื้อยูนิตข้างๆเพิ่มอีก 3 ยูนิต ยูนิตละ 10 ล้านเหรียญ เพื่อขยาย 2 ชั้นบนเป็นดูเพล็กซ์เนื้อที่กว่า 8,300 ตารางเมตรให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเธอเองเทย์เลอร์ สวิฟต์ เพิ่งได้รับการจัดลำดับจาก Forbes ว่าเป็นมหาเศรษฐีรายล่าสุด แม้ว่าเธอจะอยากเก็บชีวิตของเธอเป็นแบบส่วนตัว แต่เจ้าตัวก็แชร์รูปที่พักอาศัยในบ้านให้แฟนๆได้ชมอยู่หลายครั้งภาพที่เธอเคยโพสต์ลงอินสตาแกรมมีทั้งภาพห้องกินข้าว ที่ถูกทาด้วยสีแดงและตกแต่งด้วยโต๊ะไม้ และยังมีพรมโบราณสีแดงรวมถึงโซฟากำมะหยี่สีแดง ส่วนห้องครัวก็มีความทันสมัยขึ้นด้วยสีขาวพื้นกระเบื้องสีเหลืองแต่ยังคงคอนเซ็ปต์สีแดงเอาไว้สำหรับอุปกรณ์ของใช้ภายในครัว นอกจากนั้นยังมีทั้งบาร์, โต๊ะพูล และสระว่ายน้ำในร่ม รวมถึงห้องนอนของเธอที่ตกแต่งด้วยสีโทนธรรมชาติ พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนเทย์เลอร์ สวิฟต์ ถูกถ่ายภาพขณะเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่หลายครั้งมานานหลายปี ล่าสุดก็เป็นภาพขณะพาแฟนหนุ่ม ทราวิส เคลซี มาเที่ยวที่บ้านนอกจากบ้านที่นิวยอร์กแล้ว เทย์เลอร์ สวิฟต์ ยังมีบ้านที่ เบเวอรี ฮิลล์ส ราคา 25 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 926 ล้านบาท บ้านที่ วอช ฮิลล์ ราคา 17 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 630 ล้านบาท และบ้านในแนชวิลล์ ราคา 2 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 74 ล้านบาท