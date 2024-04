สำเร็จงดงาม! เชียงรายส่งธงศิลปะเบียนนาเลให้ภูเก็ตจัดต่อ ชี้ดึงคนเที่ยวได้เกือบ 3 ล้าน เงินสะพัด 4 จว. 2.4 หมื่นล้าน

ค่ำวันนี้ (27 เม.ย.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติของประเทศไทยหรือ Thailand Biennale จาก จ.เชียงราย ซึ่งได้จัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มาตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2566 และมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.นี้ ให้กับ จ.ภูเก็ต ท่ามกลางศิลปินและเครือข่ายจาก จ.ภูเก็ต เดินทางไปร่วมกว่า 300 คนทั้งนี้ จ.เชียงรายได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการจัดนิทรรศการหลักเป็นผลงานทางศิลปะของศิลปินทั่วโลก ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย อ.เมืองเชียงราย และอำเภอต่างๆ อีก 17 แห่ง มีศิลปินเข้าร่วม 80 คนจาก 21 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นศิลปินต่างประเทศ 38 คน และศิลปินไทย 22 คน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการรูปแบบศาลาหรือ Pavilions อีก 13 แห่ง และมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน Collateral Events กว่า 150 กิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงานพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปชมกว่า 2,790,964 คน และเข้าถึงการจัดงานทั้งในพื้นที่และออนไลน์ 25,194,652 วิว สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือตอนบนคือเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566 ถึงเดือน ก.พ. 2567 แล้วกว่า 24,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในระบบประกันสังคม 844 อัตรา สามารถสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน ประชาชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังมีเครือข่ายศิลปินจากทั้งใน และต่างประเทศเข้าชมจำนวน 42,893 คนนายเสริมศักดิ์เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Biennale ในปี 2025 หลังจากการจัดงานที่ จ.เชียงรายประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสำหรับการจัดงานครั้งต่อไปที่ภูเก็ตทุกฝ่ายก็ตื่นตัวมาก เริ่มมีการศึกษาพื้นที่ ประกวดมาสคอตของจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการถึง 2 ชุด และในระยะต่อไปก็กำลังเตรียมคัดเลือกภัณฑารักษ์ กำหนดสาระสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน การคัดเลือกศิลปิน ฯลฯ ซึ่งด้วยความพร้อมของภูเก็ต เชื่อว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025 จะมีความยิ่งใหญ่และขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power ให้สามารถสร้างเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศได้มากอย่างแน่นอนสำหรับประเทศไทยเริ่มรัเป็นเจ้าภาพจัดงาน Biennale มาตั้งแต่ปี 2561 โดยจัดทุกๆ 2 ปี ครั้งแรกที่ จ.กระบี่ ครั้งที่ 2 ที่ จ.นครราชสีมา และครั้งที่ 3 ที่ จ.เชียงราย โดยที่ จ.กระบี่ จัดภายใต้แนวคิด Edge of the Wonderland มีศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม 50 คน มีผู้ร่วมงาน 2.6 ล้านคน สร้างรายได้เพิ่มให้จังหวัดประมาณ 864 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 3,300 อัตรา และที่ จ.นครราชสีมา จัดภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the Mud: Engendering Sensible Capital” หรือ “เซิ้งสิน…ถิ่นย่าโม” มีศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 25 ประเทศเข้าร่วม มีผูเข้าร่วมงาน 1,96 ล้านคน สร้างรายได้เพิ่มให้จังหวัดประมาณ 3,051 ล้านบาท และจ้างงาน 405 อัตรา และ จ.เชียงราย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปิดโลก (The Open World)” ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่โบราณสถาน วัดป่าสัก อ.เชียงแสน