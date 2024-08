XTB ฟินเทคระดับโลก ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ มีลูกค้าทั่วโลก 1 ล้านราย หลังจับมือ BlackRock ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน

ในปี 2567 XTB และ BlackRock ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการการลงทุน ได้ร่วมมือกันเปิดตัวบริการใหม่ในสเปน และขยายความสำเร็จไปยังตลาดอื่นๆ อย่างรวดเร็ว ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ XTB ในการเปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์มการลงทุนที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนบริการใหม่นี้ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยลูกค้า XTB ในสเปนกว่า 25% เลือกลงทุนใน ETF (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและลดต้นทุนในการลงทุน ปัจจุบันข้อมูลลูกค้าทั่วโลกของ XTB แสดงให้เห็นว่า 70% ของลูกค้าเลือกลงทุนใน ETF และหุ้นความร่วมมือระหว่าง XTB และ BlackRock ไม่เพียงแต่เพิ่มทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและต้นทุนต่ำให้กับลูกค้า แต่ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมแบบพาสซีฟผ่านการลงทุนใน ETF โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ XTBคุณ Silvia Senra หัวหน้าฝ่ายจัดจำหน่ายของ BlackRock สาขา Spain กล่าวว่า "ชาวยุโรปจำนวนมากกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีขึ้น และ ETF เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายใหม่ ด้วยต้นทุนที่ต่ำและความเสี่ยงที่น้อยกว่า"XTB บริษัทฟินเทคชั้นนำ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยจำนวนลูกค้าทั่วโลกแตะ 1 ล้านราย ณ ต้นปี 2567 นอกจากนี้ XTB ยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีพลวัตมากที่สุดในเอเชีย โดยเข้าซื้อหุ้น 90% ใน Eagle Capital Futures บริษัทอนุพันธ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BAPPEBTIการขยายธุรกิจไปยังอินโดนีเซียถือเป็นก้าวสำคัญของ XTB ในการสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดนอกยุโรป โดยเฉพาะในภูมิภาคละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา"ด้วยรากฐานทางการเงินที่มั่นคง XTB พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป้าหมายของเราคือการเป็นแอปพลิเคชันการลงทุนที่เชื่อถือได้ ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อขาย การลงทุน และการออมของลูกค้า"XTB ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนเชิงรุกไปจนถึงการออมแบบพาสซีฟ ในอนาคต XTB มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น พันธบัตร แผนบำนาญ และความร่วมมือกับธนาคารเพื่อพัฒนา e-wallet และบัตรหลายสกุลเงินXTB คือบริษัทฟินเทคชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ที่ทันสมัยและแอปพลิเคชันบนมือถือที่ใช้งานง่ายด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมการเงิน XTB ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 1 ล้านรายทั่วโลก ปัจจุบัน XTB มีสำนักงาน 12 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมโปแลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี โรมาเนีย สเปน สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส และชิลีXTB ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2559 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญหลายแห่ง เช่น UK Financial Conduct Authority (FCA), Polish Financial Supervision Authority (KNF), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) และ Financial Services Commission (FSC) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัทXTB มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.xtb.com/th