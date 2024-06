ทำไมยังงั้น? ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ชอบเนทันยาฮู แต่กลับสนับสนุนสงครามในกาซาของเขา

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)แปดเดือนหลังจากอิสราเอลรุกรานเข้าสู่ดินแดนฉนวนกาซา พวกนักวิพากษ์วิจารณ์บางรายตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายทหารของอิสราเอลยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายของพวกเขาได้สำเร็จ ไม่ว่าในเรื่องการทำลายกลุ่มฮามาส หรือการช่วยแหลือพวกตัวประกันทั้งหมดที่เหลืออยู่ 113 คน [1] ซึ่งพวกฮามาสยังคงควบคุมตัวเอาไว้กระนั้นก็ตาม สองในสามของชาวอิสราเอลยังคงให้ความสนับสนุนวิธีการที่ฝ่ายทหารของพวกเขาใช้อยู่ [2] ในกาซา ซึ่งมุ่งเน้นที่การใช้ความแข็งกร้าวรุกราน [3] –โดยรวมไปถึงการจำกัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม [4] ที่ให้แก่ชาวปาเลสไตน์ด้วยแต่ในเวลาเดียวกับที่ชาวอิสราเอลจำนวนมากสนับสนุนการสงครามในกาซาของฝ่ายทหาร ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ที่สุดก็สูญเสียความเชื่อมั่นในคณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู และปรารถนาที่จะได้เห็น [5] คณะผู้นำทางการเมืองชุดใหม่ในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาเรื่องการเมืองของอิสราเอลมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ [6] ผมมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจว่า มีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เข้ามามีส่วนอยู่ในความคิดจิตใจร่วมโดยรวมของชาวอิสราเอล นั่นแหละจึงจะสามารถอธิบายพลวัตและทัศนะที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเองเหล่านี้ได้กลุ่มนักรบฮามาสสังหารผู้คนไปประมาณ 1,200 คนในอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 และจับเอาตัวประกันอีก 240 คน [7] กลับไปยังกาซาการฆาตกรรมและการทำลายล้างชุมชนหลายๆ แห่งในภาคใต้อิสราเอลกันทั้งชุมชน ทำให้ชาวอิสราเอลรู้สึกช็อก รู้สึกตัวเองอ่อนแอ และไม่มีความมั่นคงปลอดภัย การโจมตีเหล่านี้ยังเตือนให้ชาวอิสราเอลระลึกว่าประเทศของพวกเขาเผชิญหน้าภัยคุกคามต่อการดำรงคงอยู่ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจำเป็นต้องกำจัดให้สูญสลายไปให้ได้ในทุกๆ หนทางที่สามารถกระทำได้ [8]ชาวยิวเป็นผู้ที่ถูกข่มเหงรังแกมาอย่างยาวนาน ย้อนหลังไปได้ตั้งแต่ยุคสมัยคัมภีร์ไบเบิล (biblical era) จนกระทั่งการทำลายชาวยิวของพวกนาซีระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิชาการบางคนเรียกความรู้สึกซึ่งเหมือนกับตนเองตกอยู่ในความเสี่ยงที่กำลังจะถูกข่มเหงรังแกอยู่เรื่อยๆเช่นนี้ว่า “กลุ่มอาการโรคมาซาดา” (Masada syndrome) [9]มาซาดา เป็นป้อมปราการโบราณในภาคใต้ของอิสราเอล โดยเป็นสถานที่ซึ่งอาณาจักรอิสราเอลยุคก่อนทำสงครามต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดิโรมันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 73 [10] มาซาดาในที่สุดแล้วก็ถูกทำลายล้าง และประชากรชาวยิวทั้งหมดของที่นี่ต่างฆ่าตัวตายเพื่อหลบเลี่ยงการถูกพวกโรมันจับกุมเอาตัวไปเป็นทาส หลังจากนั้นมาชาวยิวก็สูญเสียเอกราชทางการเมืองพวกเขาไปเป็นเวลาเกือบๆ 2,000 ปี จวบจนกระทั่งมีการสถาปนาประเทศอิสราเอลขึ้นมาในปี 1948เรื่องราวของเมืองมาซาดา ยังคงถูกสอนและเป็นที่จดจำกันไว้ในอิสราเอล [11] ในฐานะเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกกันเอาไว้ว่าประชาชนชาวยิวไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยความเมตตากรุณาหรือความช่วยเหลือของประเทศอื่นใดอย่างเทใจให้เต็มที่ได้ –และอัตลักษณ์ของชาวยิวตลอดจนความเป็นอิสระของชาวยิว [12] นั้น เป็นสิ่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจะถูกข่มเหงรังแกอยู่เสมอ เป็นเวลานานมาแล้วที่กองทัพอิสราเอล ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า กองกำลังป้องกันชาวอิสราเอล (Israeli Defense Forces) ขึ้นไปจัดพิธีรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ กันที่ป้อมปราการโบราณแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในลานที่ราบสูงข้างบนสุดของหินขนาดยักษ์ก้อนหนึ่ง นอกจากนั้น มาซาดา ยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งอีกด้วยอย่างที่ข้อความเฉลิมฉลองข้อความหนึ่งซึ่งใช้ในระหว่างเทศกาลวันหยุดปัสกา (Passover) ของชาวยิว กล่าวไว้ว่า “Each and every generation they rise up against us to destroy us.” [13] (แต่ละรุ่นอายุและทุกๆ รุ่นอายุ พวกเขาเติบโตขึ้นมาต่อสู้กับเราเพื่อทำลายเรา)(หมายเหตุผู้แปล-เทศกาลปัสกา หรือ Passover เป็นเทศกาลที่ชาวยิวระลึกถึงเรื่องราวเล่าขานที่ว่าพระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ ในช่วงประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2)ในช่วงไม่กี่สิบปีหลังๆ มานี้ กลุ่มอาการโรคมาซาดา เป็นสิ่งที่ถูกนำมากล่าวเน้นย้ำกันน้อยลงในหมู่ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ เหตุผลส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เป็นเพราะว่าจวบจนกระทั่งถึงเมื่อเร็วๆ นี้เอง การสู้รบขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์อยู่ในสภาพค่อนข้างเงียบเชียบภายหลังจาก “อินติฟาดาครั้งที่สอง” (the second intifada) [14] ซึ่งหมายถึงการลุกฮือขึ้นมาอย่างรุนแรงของชาวปาเลสไตน์ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ยิ่งกว่านั้นอิสราเอลยังได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับพวกประเทศอาหรับหลายราย [15] เป็นต้นว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, และโมร็อกโก ในระยะหลายๆ ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์โจมตีภาคใต้อิสราเอลในเดือนตุลาคมปี 2023 ส่งผลทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจระดับชาติที่แผ่ลามไปอย่างกว้างขวาง [16] และผลักดันให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากหันกลับมายอมรับความคิดจิตใจแบบมาซาดากันอีกครั้งหนึ่ง [17]การตอบสนองของทั่วโลกต่อเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งผลักดันให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากถอยกลับไปหาความรู้สึกเก่าๆ ที่ว่าตนเองถูกข่มเหงรังแกอยู่โดยตลอด รวมทั้งมีความรับรู้ความเข้าใจขึ้นมาใหม่ว่าจำเป็นที่จะพยายามป้องกันตนเองโดยอาศัยตนเองเป็นสำคัญขณะที่สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, และฝรั่งเศส ต่างออกมาแสดงความสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งแรง เพียงไม่นานหลังจากวันที่ 7 ตุลาคม แต่ประเทศอื่นๆ [18] อย่างเช่นรัสเซียและจีน ไม่ได้ประณามการโจมตีของพวกฮามาสเลย [19]เช่นเดียวกับที่พวกผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติต้องใช้เวลานานถึงราวๆ 5 เดือน [20] กว่าจะรับทราบรับรองว่ามีการใช้ความรุนแรงในทางเพศอย่างเป็นระบบในเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคมด้วย [21]เรื่องที่ทำให้ชาวอิสราเอลตกอยู่ในสภาพถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีก ได้แก่การที่พวกเขาพากันปฏิเสธกันอย่างกว้างขวางไม่ยอมรับว่าอิสราเอลกำลังประกอบอาชญากรรมสงคราม [22] อย่างที่ (ทางอัยการของ) ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court หรือ ICC) [23] ตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้เมื่อเร็วๆ นี้ ในตอนที่เสนอขอให้ (คณะผู้พิพากษาของ ICC) ออกหมายจับ เนทันยาฮู และรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล โยอัฟ กัลป์ลันต์ (Yoav Gallant) [24] ยิ่งกว่านั้นยังมีชาวอิสราเอลบางส่วนตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในเรื่องจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิต [25]ไปในกาซาชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ที่สุดมองข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหล่านี้ ว่าเป็นตัวอย่างของการที่ทั่วโลกมีอคติมุ่งต่อต้านอิสราเอล ตลอดจนมองว่าเป็นรูปแบบใหม่ของลัทธิต่อต้านยิวตัวเนทันยาฮูก็มีการฉวยใช้ประโยชน์จากความรู้สึกของการถูกข่มเหงรังแกเหล่านี้ ทั้งเพื่อการสร้างความถูกต้องชอบธรรมให้แก่สงครามของอิสราเอลในกาซา และเพื่อลดทอนน้ำหนักเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ก็ตามที [26] ต่อความเป็นผู้นำของเขาเองตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นขึ้นมา ผลโพลวัดความคิดเห็นของสำนักต่างๆ ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าชาวอิสราเอลให้ความสนับสนุนลดน้อยลงเรื่อยๆ แก่พวกพรรคการเมืองแนวทางอนุรักษนิยมซึ่งมารวมตัวกันเป็นคณะรัฐบาลผสมชุดปัจจุบันของเนทันยาฮู [27]โพลที่จัดทำกันในเดือนพฤษภาคม 2024 รายหนึ่ง ระบุว่าถ้าหากจัดการเลือกตั้งกันในวันนี้ พรรคของเนทันยาฮูจะสูญเสียที่นั่งซึ่งมีอยู่ในรัฐสภาอิสราเอลไปเกือบๆ 40% ทีเดียว [28] โพลรายเดียวกันนี้ยังพบว่ามีชาวอิสราเอลเพียงแค่ 35% เท่านั้นที่คิดว่าเนทันยาฮูมีความเหมาะสมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคม มีชาวอิสราเอลเพียงแค่ 15% เท่านั้นที่คิดว่าเนทันยาฮูสมควรอยู่ในตำแหน่งต่อไป [29]มีปัจจัยหลายๆ ประการที่ช่วยอธิบายการที่ชาวอิสราเอลให้ความสนับสนุนโดยรวมแก่นโยบายต่างๆ ในกาซาของเนทันยาฮู ทว่ากลับไม่ให้ความไว้วางใจเขาในฐานะนักการเมืองและในฐานะผู้นำ กันมากขึ้นเรื่อยๆประการแรกทีเดียว ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ที่สุดประณามคณะรัฐบาลเนทันยาฮู สำหรับการเกิดเหตุการณ์ 7 ตุลาคมขึ้นมา [30] พวกเขามองเนทันยาฮูว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนสำคัญที่สุดสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่า อิสราเอลไม่ได้มีการจัดการอะไรกับเรื่องที่กลุ่มฮามาสกำลังสร้างเสริมสมรรถนะทางการทหารของพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้นทุกทีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งมีการสร้างอุโมงค์ใต้ดินต่างๆ ขึ้นในกาซาด้วยก่อนหน้าวันที่ 7 ตุลาคม อันที่จริงในอิสราเอลยังเกิดประเด็นปัญหาซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่โต นั่นคือ การที่เนทันยาฮูพยายามบ่อนทำลายความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการของประเทศ [31] และผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเมื่อปี 2023 [32] ซึ่งมุ่งจำกัดอำนาจของศาลในการใช้อำนาจตุลาการวินิจฉัยร่างกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล แล้วเรื่องนี้ได้จุดประกายให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางขึ้นมาในอิสราเอล [33]ชาวอิสราเอลยังมีความกังวลว่าวิธีการในการดำเนินสงครามของเนทันยาฮู –และการไร้ความสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อปล่อยตัวประกัน หรือในการทำความตกลงเพื่อการหยุดยิงในบางรูปแบบ— อาจเป็นผลมาจากความปรารถนาของเขาที่มุ่งหาทางครองอำนาจต่อไปเป็นสำคัญ เวลานี้เนทันยาฮูกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นจำนวนมาก และต้องการที่จะให้ชะลอการไต่สวนความผิดคดีอาญาเหล่านี้ออกไป [34] –โดยที่ทีมทนายความแก้ต่างของเขาอ้างเหตุผล [35]ว่า สงครามครั้งนี้ทำให้เขาแทบไม่มีเวลาใส่ใจกับการไต่สวนดำเนินคดีเหล่านี้เลย นอกจากนั้นเนทันยาฮูยังต้องการเอาอกเอาใจพวกผู้สนับสนุนปีกขวาหัวรุนแรงของเขา ซึ่งต้องการให้สงครามยังคงดำเนินต่อไปอีกความวิตกกังวลของชาวอิสราเอลเกี่ยวกับเนทันยาฮูในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการแสดงออกให้ปรากฏในรูปของการชุมนุมเดินขบวนของผู้คนจำนวนมาก [36] ซึ่งปะทุขึ้นตามเมืองต่างๆ ของอิสราเอล ผู้ประท้วงเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งพวกครอบครัวของตัวประกันด้วย กำลังเรียกร้องให้เนทันยาฮูบรรลุข้อตกลงซึ่งจะนำไปสู่การปลดปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ –แม้กระทั่งนั่นหมายความถึงการต้องยินยอมที่จะทำข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาวก็ตามทีอย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัดเจนว่าผู้ประท้วงเหล่านี้คือคนส่วนข้างมากของมติมหาชนหรือไม่ –และเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไม่นำเอาการประท้วงเช่นนี้ไปปะปนสับสนกับความปรารถนาของชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ซึ่งยังคงต้องการเห็นกลุ่มฮามาสประสบความพ่ายแพ้เส้นทางก้าวไปข้างหน้าของอิสราเอลยังคงไม่มีความชัดเจน และจะได้รับอิทธิพลชักนำจากประเด็นปัญหาสองสามประการ แรงกดดันจากสาธารณชนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อเนทันยาฮู อาจบังคับให้เขาต้องยอมแสดงความรับผิดชอบในท้ายที่สุด สำหรับความล้มเหลวที่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโจมตี 7 ตุลาคมขึ้นมา และลาออกจากตำแหน่งไปการชุมนุมเดินขบวนของชาวอิสราเอลที่ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกที โดยมุ่งเรียกร้องให้เขาลาออกไป [37] แสดงให้เห็นว่าฉากทัศน์เช่นว่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกัน แรงกดดันของนานาชาติที่แรงกล้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้อิสราเอลยุติสงครามของพวกเขาในกาซา อาจจะนำพาให้เนทันยาฮูต้องมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นกับพวกสมาชิกฝ่ายขวาจัด [38] ในคณะรัฐบาลผสมของเขา จนกระทั่งในที่สุดเป็นสาเหตุทำให้เกิดความแตกแยกในคณะรัฐบาลของเขา และการหล่นลงจากอำนาจของตัวเขาฉากทัศน์ภาพสมมุติสถานการณ์ประการสุดท้ายก็คือ ความเป็นไปได้ที่สงครามจะขยายตัวออกไปจนกลายเป็นการสู้รบขัดแย้งระดับภูมิภาคที่มีขอบเขตกว้างขวางใหญ่โตยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพลวัตปัจจุบันของภูมิภาคอย่างชนิดมโหฬารในหนทางต่างๆ ที่ยังคงยากลำบากแก่การทำนายพยากรณ์ กระนั้นก็ตาม พัฒนาการนี้อาจบังคับให้อิสราเอลต้องยุติในสงครามในกาซา เพื่อหันไปรับมือกับภัยคุกคามทางทหารอื่นๆ 