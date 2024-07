ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” Royal Court Textiles of Siam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (26 ก.ค.) เมื่อเวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการ ฯ และภัณฑารักษ์ ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และหนังสือประกอบนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) และกราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ พร้อมทั้ง กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ“ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) และทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ณ ห้องจัดแสดงหมายเลขที่ 3 และ 4 ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำเสด็จพระราชดำเนิน และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโบราณราชประเพณี ที่ทรงใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อาทิ ฉลองพระองค์พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และฉลองพระองค์เฉลิมพระราชมณเฑียร รวมถึงผ้าในราชสำนักประเภทต่าง ๆ เช่น ผ้าปัก ผ้าลายอย่าง ผ้ายก และผ้าปูม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนัก ตลอดจนรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รู้จักผ้าหลากหลายชนิดที่พ่อค้าต่างชาตินำเข้ามา ทำให้ราชสำนักไทยผสมผสานการแต่งกายแบบดั้งเดิมร่วมกับการใช้ผ้าที่มีความสวยงามแปลกตาและมีความละเอียดประณีตสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แม้จะมีการรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกเข้ามาในยุคหลัง แต่ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ยังคงสืบทอดรูปแบบการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานคำแนะนำในการศึกษาและสืบค้นประวัติศาสตร์ รวมทั้งทรงให้คำปรึกษาในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างมากต่อจากนั้น เสด็จเข้าห้องจัดแสดงหมายเลข 2 และ 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการ ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นิทรรศการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ด้วยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการจัดแสดงครั้งนี้ ได้เชิญฉลองพระองค์ชุดใหม่ทั้งหมด รวมถึงพระมาลา และพระพัชนีด้ามจิ๋ว มาจัดแสดง ทดแทนนิทรรศการชุดเดิม ที่จัดแสดงตั้งแต่ปี 2565เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องนิทรรศการ “มองสยามตามสมัย” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะเด่นของการแต่งกายแบบไทยและบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และนิทรรศการเกี่ยวกับวิวัฒนาการการแต่งกายชุดไทยแต่ละสมัย ผ่านเทคนิคศิลปะดิจิทัล “อิมเมอร์ซีฟ” (Immersive) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยผ่านเครื่องแต่งกายของชาวไทยแบบต่าง ๆ ตั้งแต่แบบธรรมเนียมดั้งเดิม ไปสู่สู่ยุคที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก รวมทั้งชุดไทยพระราชนิยมอันเป็นพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านพิพิธภัณฑ์ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์คอลเล็กชั่นใหม่ ซึ่งนำมาต่อยอดจากนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” โดยนำลวดลายต่าง ๆ ของผ้าที่จัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าว มาออกแบบเป็นสินค้าที่ระลึก อาทิ ผ้าคลุมไหล่ เครื่องประดับ แก้วน้ำเซรามิก ขวดน้ำเก็บความเย็น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สนองพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระภารกิจงานด้านศิลปาชีพ และดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565เป็นต้นมา ด้วยพระปรีชาสามารถในการนำความรู้ด้านผ้า สิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย ตลอดจนพระกรณียกิจการทรงงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ รวมถึงการจัดทำนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) ซึ่งเป็นนิทรรศการครั้งที่ 2 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และภัณฑารักษ์ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” (Royal Court Textiles of Siam) เปิดให้ประชาชน ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่ เวลา 07.30-15.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ www.qsmtthailand.orgหรือเพจเฟสบุ๊ค พิพิธภัณฑ์ผ้า