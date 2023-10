ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิด "ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่"

เมื่อเวลา 18.29 น. วันนี้ (20 ต.ค.66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่ (Thailand International Ice Hockey Arena Chiangmai) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ทรงร่วมกิจกรรมไอซ์ ฮอกกี้ คู่เปิดสนาม โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ



การนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนจากสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อกีฬาฮอกกี้ที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา



จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องรับรับรองที่พลับพลาพิธี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินเข้ายังอาคาร “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่”



จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สนามไอซ์ ฮอกกี้ (Ice Hockey) ภายใน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงบนลานน้ำแข็ง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดม่วนอก ม่วนใจ๋ : “ลานนา แฮปปีเนส อิน โมชัน เดอะ สเกตติ้ง เอ็กซ์ตราวากานซา” (Lanna Happiness in Motion : The Skating Extravaganza) เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัยถึงประเพณีวัฒนธรรมอันประณีตของล้านนา ผสมผสานท่วงทำนองที่มีความสง่างามและความสนุกสนานบนลานน้ำแข็ง และชุด “เดอะ เกรทเทท โชว์” (The Greatest Show) เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความสนุก ความมีชีวิตชีวาของผู้คนที่มาจากหลากหลายถิ่นฐานแต่มีความฝันหนึ่งเดียวกัน



ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมไอซ์ ฮอกกี้ คู่เปิดสนาม ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์กีฬาไอซ์ ฮอกกี้ และทรงร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย



"ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่" ตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร เป็นสนามแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มีขนาดสนามได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในอนาคตจะใช้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งรายการต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ



นอกจากนี้ ยังจะใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งทีมชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ รวมถึงใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็งของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป