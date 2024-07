ด่ายับกรมขนส่งฯ-ขสมก. เละ ปฎิรูปรถเมล์วันแรก ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

วันนี้ (25 ก.ค.) จากกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หยุดการเดินรถ 14 เส้นทางเพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการเอกชน พร้อมจัดการเดินรถเส้นทางตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 107 เส้นทาง ตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ถึงกระนั้น ยังคงเดินรถเส้นทางเดิม ควบคู่กับเส้นทางปฏิรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และให้ผู้ใช้บริการได้ปรับตัว และจะหยุดวิ่งเส้นทางเดิมตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2567 เป็นต้นไปรายงานข่าวแจ้งว่า บรรดาผู้โดยสารได้แสดงความไม่พอใจในการยกเลิกและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจำนวนมาก เฉกเช่นโพสต์ของเฟซบุ๊กกลุ่มบัสแฟนอย่างเพจ "Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์" โพสต์ข้อความระบุว่า "บางสายหายไป บางสายเกิดใหม่ บางสายเปลี่ยนเส้นทาง มีทั้งทางเดิมทางใหม่ วันนี้ใครขึ้นรถเมล์ ขสมก.ก็จะงงๆ หน่อย ดูป้ายเลขสายดีๆ นะ" ปรากฎว่ามีผู้โดยสารแสดงความไม่พอใจ ตำหนิกรมการขนส่งทางบกและ ขสมก. จำนวนมาก อาทิ"ควรประชาสัมพันธ์บอกผู้โดยสารที่รอรถหน่อยก็ดีนะคะ คนรอนานมากๆ ควรมีป้ายบอกว่าสายเดิมเปลี่ยนไปเป็นสายอะไร วิ่งเส้นไหนบ้าง คนไม่รู้ก็รอตายเลยสิคะ เสียเวลา เสียอารมณ์ ไปทำงานสายอีก ควรพัฒนาและปรับปรุงนะคะ""ขสมก. ครั้งนี้ทำงานช้ามากครับ บางสายถามไปว่าจะวิ่งไหม ก็ตอบงูตอบปลาบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ แต่ขนส่งก็กำหนดเส้นทางมาแล้วบอกว่า ขสมก. ได้วิ่ง"" เปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะ ค่ารถก็แพงขึ้นกว่าเดิมด้วย""สาย 147 และสาย 84 พินาศมาก รอนานกว่าเดิม ผู้โดยสารก็แน่นแทบล้นจากประตู บางคนลงรถด้วยความหน้าซีด ไม่รู้ว่าจะมีแรงไปทำงานหรือเปล่า สู้ๆ มนุษย์รถสาธารณะ""สาย 60 กับสาย 93 จะเลิกวิ่งผ่านหน้ารามฯ แล้ว ต่อไปจะมีแค่รถเอกชน ไทยสมายบัส บริษัทยิ้มออก แต่ประชาชนทำไง ออกไปทำงานจะไหวมั้ย ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่ารถโดยไม่มีทางเลือก บัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ช่วยค่ารถใช้กับรถไทยสมายล์บัสไม่ได้ รัฐกำลังทำอะไรกับประชาชน รถเมล์ราคาถูกต้องรอนาน รถไทยสมายล์บัสไม่สามารถคอมเพลนอะไรไม่ได้เลย อะไรคือการช่วยประชาชน""สาย 101 คือวึ่นวือมากค่ะเช้านี้ คนที่ไม่ได้รับข่าวสารยังมีอีกเยอะเลย" ซึ่งมีคนแสดงความคิดเห็นเสริมว่า "ไม่ผ่านเดอะมอลล์ท่าพระ เลี้ยวเข้าวุฒากาศ คนไม่รู้นั่งผิดเยอะเลย""บางสายที่ไม่ควรยกเลิก ก็ดันยกเลิก (โดยเฉพาะสาย 178) ผมล่ะอยากยกนิ้วให้เลยครับ สุดยอดจริง ๆ""เห็นนางยิ้ม (ไทยสมายล์บัส) ปล่อยรถแต่ละสายที่ ขสมก. ยุบเมื่อวานแล้วพังพินาศมาก เช่น สาย 77 84 547 เช้านี้ ลองไปส่องแอป TSB แล้วจะรู้ว่าสภาพแค่ไหน เห็นใจผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางเช้านี้""สาย 7ก เดอะแบกเพชรเกษม เหลือรถร้อนสายเดียวมาวงเวียนใหญ่ ปล่อยให้มันถี่หน่อย คนจน คนแก่ เด็กนักเรียน รอขึ้น""ถ้าคนที่ไม่ได้ตามข่าว คงงงเป็นไก่ตาแตก ยกตัวอย่างเช่น คนที่อยู่แถวศิริราช สาย 91, 91ก นั่งรอไปเถอะ เป็นชั่วโมงก็ไม่เห็น (เพราะยกเลิกไปแล้ว) แล้วอยู่ดีๆ ทำไมสาย 509 มาวิ่งผ่านศิริราช แถมในป้ายยังบอกต้นทางเป็น ม.เศรษฐกิจ เหมือนสาย 91 อีก แล้วรถเมล์สาย 4-35 นี่มันโผล่มาจากไหน วิ่งไปถึงเทเวศร์ กับสีลมเลยเหรอ""มาแล้วความเดือดร้อนที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เงินเดือน เด็กนักเรียน ชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ ยิ่งสาย 84 วัดไร่ขิง สายที่นำพาคนรากหญ้าไปส่งถึงโรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) โดยส่วนใหญ่จะใช้จากบัตรประชาชนเงินสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วต่อไปนี้ จบทีแสนเดือดร้อน" ซึ่งมีคนแสดงความคิดเห็นเสริมว่า "สาย 84 น่าสงสารสุดแล้วครับ หยุดวิ่งทั้งรถแดงและยูโร รถสีน้ำเงินได้สัมปทานวิ่งสายนี้ไปครับ เส้นเพชรเกษมสามพรานตอนนี้ไม่มีรถ ขสมก. วิ่งแล้วครับ""รอรถสาย 138 ที่ท่าน้ำพระประแดงมาประมาณ 30 นาที มีแต่รถสาย 101 37 วนมาท่าน้ำ เราขึ้น 101 แทน ต้องลงสามแยกพระประแดง เพื่อที่จะรอสาย 138 ของอู่ราชประชา ไปลง ม.หอการค้าไทย สุดท้ายก็ไม่มีรถ 138 ทางราชประชามา ได้ขึ้นรถ 138 สีครีมแดงที่วนออกมาจากท่าน้ำ สรุปคือมารอป้ายสามแยกพระประแดงด้านหน้า เพื่อที่จะมาขึ้นสาย 138 ของท่าน้ำอีกที เสียเงิน 2 ต่อเพื่ออะไร รอเสียเวลามากวันนี้ (ถึงจะเปลี่ยนเป็นสาย 4-33 ท่าน้ำพระประแดง ลงที่สามแยกวัดสน ก็ไม่มีอะไรมารับประกันว่าสาย 4-22 ราชประชาที่ไปหอการค้าฯ จะมีรถมาไว เสียเวลาเท่ากัน ชีวิตยุ่งอยู่แล้วยุ่งยากกว่าเดิมทีนี้ หัวจะปวด""เมื่อเช้า สาย 95 บันเทิงมากครับ พี่กระเป๋าต้องตะโกนบอกทุกป้ายเลยว่าไม่เข้าแฮปปี้แลนด์ ส่วนอีกคันก็ตะโกนว่าไม่ผ่าน กม.8 สับสนไปหมดเลย บันเทิงมากครับ""บอกได้เลยว่าสุดครับ เส้นนวมินทร์ สาย 71 ขสมก. หายไป ให้ TSB วิ่งแทน รอไป 20 นาทีแล้ว ยังไม่มีรถมาเลย""สาย 195 สรุปไม่มีป้ายบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ให้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ปกติคนขึ้นลงตรงนี้เยอะนะคร้บ มีสายไหนทดแทนบ้าง""อะไรที่ไม่เคยเห็น วันนี้ก็ได้เห็นกันแบบงงๆ กับเส้นทางใหม่""แทนที่จะเพิ่มรถ เปลี่ยนเส้นทางวิ่ง เปลี่ยนเลขรถให้งงซะงั้น ไม่นึกถึงคนมีรายได้น้อยกับผู้สูงอายุเลย ห่วยจริงๆ""กระเป๋ารถนี่สิเมื่อยหน่อย ผู้โดยสารถามตลอดทางขึ้นผิดขึ้นถูก เปลี่ยนเพื่ออะไรก่อน แล้วรถที่เปลี่ยนเป็นรถเอกชนแพง คนที่เขามีรายได้น้อย เด็กนักเรียนขึ้นไหวมั้ย""ค่าเดินทางเพิ่มขึ้น 20 บาท รวมค่าเดินทางตอนนี้ 60 บาท แค่ขาไปทำงาน ไปกลับ 120 บาท สงสัยต้องขี่ไม้กวาดแล้ว ถ้ามักเกิ้ลเห็นก็ใช้คาถาครูซิโอใส่""ในยุคน้ำมันแพง และหลายคนบอกว่าค่าไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าถูก แต่ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า แพงกว่ารถน้ำมัน ค่าครองชีพเพิ่ม คูณ 2-3 เท่า จากขั้นต่ำ 8 บาท ตลอดทาง เป็นเริ่มต้น 15, 20, 25 บาท ตลอดทาง ... เรื่องจริงใช่มั้ยครับ ทางรัฐ ...""ปฎิรูปรถประจำทางยังไงให้ประชาชนเดือดร้อน ช่างดีจริงๆ ทำนาบนหลังคนด้วยกัน"ด้านเฟซบุ๊กเพจ "รถเมล์ไทย Rotmaethai" โพสต์ภาพระบุว่า "เช้านี้วุ่นวายกันไหมครับ แอดมินรับสายสื่อมวลชน เครือข่ายต่างๆ เยอะมาก คนใช้ก็งง พนักงานก็งง แอดมินก็งง" พร้อมแคปชันว่า "ขนส่งฯ เห็นอะไรบ้างไหมครับวันนี้ ปล่อยให้ประชาชน ผู้ประกอบการเล่นกันเอง ฟังเสียงประชาชนกันบ้างนะครับ เพราะเป็นคนใช้บริการเองจริงๆ ไม่ได้นั่งรถส่วนตัวแบบท่านๆ" ปรากฎว่ามีผู้โดยสารแสดงความไม่พอใจ ตำหนิกรมการขนส่งทางบกและ ขสมก. จำนวนมาก อาทิ"สงสารคนแก่ ไม่รู้เรื่องรู้ราว ยืนรอรถที่ไม่ได้วิ่งแล้ว""สงสารคนแก่สุด ยิ่งเจอคนแก่ที่ไม่เล่นโซเชียลนะ … ตั้งแต่เปลี่ยนเบาๆ รอบแรก หนูก็พาลุงๆ ป้าๆ ขึ้นลงพร้อมกับหนูหลายรอบแล้ว คนไม่รู้ก็จะว่าแต่ ขสมก เอา … ตัวสร้างเรื่องนี่ลอยลำตลอดกาล""เปลี่ยนสายวิ่งเส้นทางกันมั่ว ไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทั้งบนรถเมล์ที่สามารถทำได้ก็ไม่มี พีอาร์ทางสื่ออื่นๆ ก็ไม่มี บริหารจัดการสื่อสารห่วย""งง ตั้งแต่ทดลองวิ่ง ทำเลข 3 หลัก ภาษาอังกฤษอึก บางสายไม่รู้จักเลยต้องคอยดูว่าต้นทางจากไหน ปลายทางไปไหน คมนาคมกับบอร์ด ขสมก ทำงานชุ่ย No ประชาสัมพันธ์ No สน No แคร์ ผู้ใช้งานและชาวบ้าน""กรมการขนส่งทางบกจะเห็นอะไร ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรี หรือ สส. ที่ดูแลคมนาคมเรียกเขาพบ ที่เหลือก็ทำงานแค่นั้นจริงๆ ครับ""เขาไม่ได้นั่งรถเมล์ครับ และไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยครับ เดี่ยวเลิกงานเขาขับรถกลับบ้านแล้ว ใครจะยังไงก็ไม่เดือดร้อนเขา""เช้าวันนี้รถเมล์น้อยไปเลย ถนนโล่ง เจอแต่ละคันอย่างแน่น""วิธีแก้ก็คือ กลับไปใช้เลขสายแบบเดิมเถอะ ใครจะรับสัมปทานไปก็แค่อย่าให้รถน้อยคอยนาน เส้นทางใหม่ ก็กำหนดเลขสายใหม่ ต่อจากของเดิม แต่มันไม่ฟังใครเพราะจ่ายครบจบแล้ว หรือต้องพึ่งบารมีมือที่มองไม่เห็น""TSB สาย 12 รอโครตนาน 386 คันที่บอก มันพอที่ไหน ขสมก. เป็นพันยังไม่พอ น่าฟ้องศาลปกครอง เปิดสัมปทานทั้งที่ไม่พร้อม ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้า""สาย 77 แม้ ขสมก.จะเลิกวิ่งแล้ว แต่วันนี้นางยิ้ม (ไทยสมายล์บัส) ก็ยังปล่อยรถห่างเหมือนเดิมครับ เจริญพร""ขอร้องอะ เคยฟังกันบ้างไหมคะ วันนี้สุดๆ เลยค่ะรถขาดระยะ รถไม่พอ ขนาดเปลี่ยนเวลาออกนะคะ สาย 84 คือตั้งแต่ป้ายไร่ขิงเลยจ้า""ตะกี้ขึ้น 114 กระเป๋าบอกรถไม่ไป ม.เกษตรแล้ว แต่จะเลี้ยวขวาออกวิภาวดีรังสิตไปรังสิต ป้ายข้างรถเมล์ก็ไม่มี ชาวบ้านเขางงกันไปหมดแล้ว""เส้นเพชรเกษมคนตกค้างเยอะมาก รถเมล์แน่นทุกคัน ตั้งแต่หมู่บ้านหรรษา จะมาโล่งอีกทีที่เดอะมอลล์บางแค""ชีวิตคนใช้รถเมล์สาย 84 เดือดร้อนมากๆ คอยรถเป็นชั่วโมง เป็นผลจากการสั่งยุติรถร้อนและรถแอร์ยูโร โดยไม่เพิ่มรถ EV มาเสริมให้เพียงพอ""สาย 36ก ด้วย 36ก (เดิม) วิ่งเส้นทางเดิม ผ่านรัชดาฯ 36ก (2-41) วิ่งเส้นทางใหม่ ไม่ผ่านรัชดา ใครจะไปรู้ ขึ้นแล้วต้องลง รอคันใหม่ เสียเวลามาก สับสนไปหมด 36ก (2-41) เป็นสาย 2-41 ไปเลย""รถเมล์ขาดช่วงนานมากค่ะ โดยเฉพาะสาย 3-51 ผ่านแต่เส้นพีคๆ""อยากรู้ท่านๆ กรมขนส่งทางบก เค้าเล่น fb กันไหม ว่ามีหลายคนพูดถึงท่านๆ เยอะเลย""เขาไม่เห็นใจประชาชนหรอกครับ นั่งรถส่วนตัว นั่งห้องแอร์ จิบกาแฟ เย็นสบายใจ แต่ชาวบ้านเดือดร้อน""ขนส่งฯ เปลืองเงินภาษีมากหน่วยงานหนึ่ง มีประโยชน์อะไรบ้าง"