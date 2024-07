ลดเวลาเดินทางด้วย Walkalator อีกขั้นของความสะดวกจากรถไฟฟ้า MRT

นักเดินทางสุดๆ เพราะช่วยประหยัดเวลาในการวิ่งไปยังเกท ก่อนที่ประตูจะปิดจนตกเครื่องบิน

ในไทยวันนี้ ไม่ใช่แค่สนามบินเท่านั้นที่จะมี Walkalator หรือ ทางเลื่อนอัตโนมัติ เพราะล่าสุด

(MRT) เปิดบริการสุดพิเศษนี้ขึ้นด้วยการสร้าง Sky Walk ทางเดินเชื่อมต่อลอยฟ้าที่มี Walkalator หรือทางเดินเลื่อนอัตโนมัติติดตั้งให้ใช้งานในระบบรถไฟฟ้า ยกระดับการเดินทางไปอีกขั้นกับ รฟม. ที่มอบความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการ และแน่นอนว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางของผู้ใช้บริการมากขึ้นด้วยโดย Walkalator หรือ ทางเลื่อนอัตโนมัติ นี้ อยู่ที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และ MRT สายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PP11) โดยมีการติดตั้งทั้งหมด 6 ตัวแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ตัว ซึ่งแต่ละทางเดินเลื่อนจะมีความยาว 60 เมตรและกว้าง 1.40 เมตร และจำกัดความเร็วในการเลื่อนอยู่ที่ 0.75 เมตร / วินาที ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Sensor เพื่อจับสัญญาณและส่งข้อความเสียงแจ้งเตือน สิ้นสุดทางเลื่อน , โปรดระมัดระวัง , End of the walk way และ please mind your step ให้ผู้โดยสารรับทราบเมื่อใกล้ถึงปลายทางเดินเลื่อนอย่างไรก็ตาม ก่อนใช้บริการ Walkalator จะมีข้อควรระวังในการใช้งานเบื้องต้นที่ผู้โดยสารควรระวัง คือ ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม ในขณะยืนบนทางเดินเลื่อนไม่ควรเล่นโทรศัพท์ ควรจับราวทางเลื่อนและไม่ยืนพิง เมื่อถึงปลายทางของทางเดินเลื่อนให้รีบก้าวข้ามในขั้นสุดท้าย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กรณีรองเท้าติดในซี่ร่องให้รีบถอดทันที หากทางเดินเลื่อนหยุดทำงาน ควรงดใช้ในขณะนั้น เพื่อให้สามารถใช้ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยถือเป็นบริการดี ๆ จากใจของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. (MRT) ที่มุ่งหวังจะสร้างการเดินทางที่สะดวก สบาย และปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคน และยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินเร็ว ๆ หรือแม้กระทั่งวิ่งระหว่างทางเดินเชื่อมต่อลอยฟ้า เพื่อให้ทันนัดหมายแบบไม่ต้องกระหืดกระหอบไป แต่อย่าลืม “ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน” เพื่อความปลอดภัยอย่างเต็มร้อยในทุกวัน โดย รฟม. พร้อมเดินหน้ายกระดับการให้บริการเพื่อตอบโจทย์การเดินทางอย่างเต็มที่