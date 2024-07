“หมอเกศ” เคลื่อนไหว ยัน ขอให้ทุกคนเชื่อมั่น หลังถูกกล่าวหาเรื่องวุฒิการศึกษา

จากกรณี ที่การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ เมื่อดูจากคะแนนที่ได้รับ พบว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย กลุ่ม 19 (กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ได้ 79 คะแนน ข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครระบุว่า อายุ 45 ปี อาชีพแพทย์ เป็นศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิง แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานติดตามการดำเนินการตามนโยบายด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงแรงงาน และกรรมการผู้จัดการ เกศกมล คลินิก, เกศกมล เด็นทัล คลินิก และ อินเตอร์ เดอร์มา แลบอราทอรีต่อมา เฟซบุ๊กเพจดัง "CSI LA" ตั้งข้อสงสัยสถาบันการศึกษาว่าที่ ส.ว.แพทย์ความงาม อาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวในสหรัฐอเมริกา เหมือนกรณีนักการเมืองดังก่อนหน้านี้หรือไม่?ล่าสุด วันนี้ (6 ก.ค.) พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัยได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก หมอเกศ - ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย กรณีที่ตนเองถูกกล่าวหาว่าซื้อใบปริญญา โดย เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า“เงียบไม่ใช่ยอมรับ แต่นิ่งเพื่อมองคนได้กว้างและลึกขึ้น เก็บข้อมูลเมื่อถึงเวลา ทุกอย่างจะปรากฏ ว่าใครคือของจริงหรือของปลอม การกระทำและคำพูดบ่งบอกนิสัยที่แท้จริง-ปมด้อยทางจิตใจ และการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองแอบแฝง รวมถึงการใส่ร้ายป้ายสี โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่น และเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวหมอต้องขออภัย รับผิดชอบในสิ่งที่ทำกันนะคะ ด้วยความเคารพ ขออนุญาตชี้แจงทั้งหมดหลัง กดต.รับรองค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เชื่อมั่น และขอบคุณทุกกำลังใจจากมิตรแท้ สังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี เราไม่สามารถควบคุมคนไม่ดีได้ทั้งหมด แต่เราเลือกได้ว่าจะเป็นคนแบบไหน ความจริงก็คือความจริงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในตัวหมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยเกียรติและหัวใจที่ตั้งใจมาทำประโยชน์เพื่อประชาชน สังคม และเพื่อ ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นขอกำลังใจหน่อยได้มั้ยคะThe truth is still the truth.รักทุกคนค่ะ“