เพจดังกังขาว่าที่ ส.ว. แพทย์ความงาม ปริญญาห้องแถวหรือไม่?

วันนี้ (30 มิ.ย.) จากกรณีที่การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ เมื่อดูจากคะแนนที่ได้รับ พบว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุด คือ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย กลุ่ม 19 (กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ได้ 79 คะแนน ข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครระบุว่า อายุ 45 ปี อาชีพแพทย์ เป็นศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิง แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานติดตามการดำเนินการตามนโยบายด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงแรงงาน และกรรมการผู้จัดการ เกศกมล คลินิก, เกศกมล เด็นทัล คลินิก และ อินเตอร์ เดอร์มา แลบอราทอรีรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากข้อมูลประวัติการศึกษา น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย ระบุว่า ศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Professor in Human Resource Development) California University, ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science) California University, U.S.A.เฟซบุ๊กเพจ "CSI LA" โพสต์ภาพอาคารแห่งหนึ่งคล้ายห้องแถว โยงกับภาพนักการเมืองรายหนึ่ง และ น.ส.เกศกมล ระบุพาดหัวว่า "ส.ว.ซื้อปริญญาจากมหาลัยห้องแถว" และข้อความระบุว่า "ใครชอบสร้างโปรไฟล์ให้หรูหราอลังการว่าจบนอก มักจะมาซื้อใบปริญญาจากมหาลัยห้องแถว ที่ตึกนี้ หมอเกศ เด็ก ... คนที่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้ง สว. คนนี้มีปริญญาเอก ที่อ้างว่าได้จากมหาลัยแคลิฟอร์เนีย แต่พอเช็คดูกลับเป็นตึกห้องแถว เป็นที่นิยมของวงการนี้หลายคน ส่วนที่อื่นที่วงสีเหลืองไว้ ถ้าอยากรู้สภาพเป็นยังไง เช็คเพจในเฟสเข้าไปดูกันเองได้เลย #สว #ซื้อปริญญา #มหาลัยห้องแถว"อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย California University ในช่วงที่นักการเมืองรายหนึ่งตกเป็นข่าว พบว่าเมื่อนำชื่อ CALIFORNIA UNIVERSITY Foreign Credential Evaluation ไปสืบค้นใน Google Maps พบที่ตั้งมหาวิทยาลัยนี้จำนวน 3 แห่งตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Office of Technology Alliances, Berkeley Mail Center 2000 และ 2701 Beverly Blvd มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น คาดว่าจะเป็นอาคารเดียวกับ ที่เพจ CSI LA นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้