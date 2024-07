เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! สมาคม TACCO พร้อมระเบิดงาน "Thailand Craft Chocolate Fest'24" ชูศักยภาพโกโก้-ช็อกโกแลตไทยให้โลกรู้

กรุงเทพมหานคร - วันที่ 4 กรกฎาคม 2567, พิธีแถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (Thai Trade Association of Cacao and Chocolate หรือ TACCO) และการเปิดตัวงาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ได้รับเกียรติจากคุณวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารท่านอื่นๆ ร่วมงานสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO)สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทยหรือ TACCO (แท็กโก้) ถือเป็นสมาคมการค้าที่เกี่ยวกับโกโก้และช็อกโกแลต สมาคมที่จดจัดตั้งอย่างถูกกฏหมายแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านโกโก้และช็อกโกแลตในประเทศไทยและต่างประเทศ ในทุกรูปแบบ สมาคม TACCO มีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโกโก้และช็อกโกแลตของไทย ที่จะเชื่อมโยงทั้งในประเทศและระดับสากล โดยจะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนวงการโกโก้และช็อกโกแลตไทย และการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใหคนทุกรุ่นที่สนใจในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโกโก้และช็อกโกแลตนี้ได้เข้ามาเรียนรู้บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง รับฟังประสบการณ์จากผู้ที่ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงความต้องการได้ทันทีงาน Thailand Craft Chocolate Fest’24งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการจัดงานโดยองค์กร Thailand Craft Chocolate Festival (TCCF) จัดขึ้นเพื่อรวมกลุ่มคราฟต์ช็อกโกแลตในประเทศไทยตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้ปรุง และยังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความน่าหลงใหลและศักยภาพของโกโก้ไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นเพาะปลูกทั่วประเทศ งานนี้จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และมีความสุขไปกับผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มาออกงาน และสามารถสร้างเครือข่ายวงการคราฟต์ช็อกโกแลตได้อย่างกว้างมากขึ้นโดยในงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก1. Food Covery Co., Ltd.2. CLP Group3. บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด4. M&E Fitting Inter Supplyและมีร้านค้าคราฟต์ช็อกโกแลตร่วมออกบูทในงานครั้งนี้ทั้งหมด 17 ร้านค้าๆ ได้แก่1. มาดามโกโก้2. Samui Chocolate3. Yayaz Chocolat4. Pridi Cacaofevier5. COCOADOI โกโก้ดอย6. Marou Chocolate7. Agtron Craft Chocolate8. T-Rak craft chocolate9. TARM X BOO CHOCOLATE10.ปราณโกโก้11.Siamaya Chocolate12.KanVela Craft Chocolate13.Mira Craft Chocolate14.AfterChoc.Chocolate15.บีนทูบาร์ช็อกโกแลต16.Koji Bakery House17.Parliament Chocolate X TCDที่มาจากหลากหลายพื้นที่ปลูกโกโก้ทั่วประเทศไทยหลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ทางนายกสมาคม TACCO ได้จัดให้มีการฉลองด้วยการ TOSS CHOCOLATE SLUSHY ที่นำช็อกโกแลตจาก 7 จังหวัดดัง ๆ ในไทยมาปรุงอย่างพิถีพิถันให้ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานได้ชิมกันด้วยความร่วมมือและการทุ่มเทจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เปิดตัวสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) และรวมถึงการจัดงาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 เป็นปีที่ 4 นี้จะนำพาให้อุตสาหกรรมโกโก้และช็อกโกแลตไทยสามารถก้าวขึ้นเทียบชั้นกับหลายประเทศ และก้าวรุดหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน