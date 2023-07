เติมความสุขให้กับพุงน้อยๆ ในมหกรรมแห่งอาหารเลิศรส

สำหรับปีนี้ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับ 2 กลุ่มพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ Time Out Bangkok และ THAILAND CRAFT CHOCOLATE FESTIVAL (TCCF) ผนึกกำลังปักหมุดระดมร้านเด็ดร้านดังอีกกว่า 100 ร้านค้า ที่ยกขบวนมาเปิดร้านในรูปแบบ pop-up รวมไว้ภายในงานนี้เท่านั้น ที่บริเวณชั้น 2 - 5 และ OPENHOUSE ชั้น 6 ให้ทุกคนได้มาอัพเดทเทรนด์อาหารใหม่ๆ จากร้านอาหารขึ้นชื่อ และเป็นที่นิยมในหมู่ ฟู้ดเลิฟเวอร์ทั้งหลาย กับหลากหลายรสชาติจากร้านดังทั่วกรุงเทพฯ พร้อมพบกับ 3 กิจกรรมไฮไลท์ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม It’s Sweet Time with Mark Pakin โดยเหล่าแฟนคลับจะได้มาร่วมทำบุญกับ “มาร์ค” ภาคิน คุณาอนุวิทย์ เพื่อระดมทุนมอบให้กับ "โครงการรักษ์อาหาร" ผ่านมูลนิธิ Scholars of Sustenance Foundation (SOS) รวมทั้งลิ้มลองเมนูสุดพิเศษจากเซเลบริตี้เชฟหนุ่มสุดหล่อในกิจกรรม Celebrity Cooking Show by Chef Yong Armchair

วอร์มเสียงมาให้พร้อม แล้วมากรี๊ดให้สุดพลังกับมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องหนุ่มไฟแรง “ทิกเกอร์” อชิระ เทริโอ ตลอดจนเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษจาก Thailand Craft Chocolate Festival (TCCF) ที่ขนมาให้เหล่าช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ได้มาช้อป ชิม และชิลกันอย่างจุใจ ทั้งคราฟท์ช็อคโกแลตมาร์เก็ต,ช็อคโกแลตเทสติ้ง ,ช็อคโกแลตเวิร์กช็อป ,ช็อคโกแลตทอล์ก และสุดคุ้มกับโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตบัตรเครดิต Central The1 และบัตรเครดิตชั้นนำอีกมากมาย สายกินเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมท้องให้ว่าง แล้วมาอิ่มอร่อยแบบสุดฟินไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น !!!

เตรียมพบกับช่วงเวลาสุดพิเศษที่จะเกิดขึ้นในทุกชั้นของเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จาก 100 ภัตตาคารและร้านอาหารชั้นนำ รวมทั้งคาเฟ่สุดชิคภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมลิ้มรสชาติที่สะท้อนความสนุกของเมืองหลวงแห่งอาหารแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขนมปังเจ้าดัง ร้านอาหารไทยรสเด็ด หรือชีสบอร์ดชั้นดี มารวมไว้ในที่เดียว สมกับการเป็นเดสติเนชันแห่งรสชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี และจะเป็น 5 วันที่ชวนนักชิมจากทั่วโลก มาเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความอร่อยอันแสนพิเศษกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และพันธมิตร Thailand Craft Chocolate Festival (TCCF) ยังเตรียมกิจกรรมพิเศษดี ๆ และเวิร์คช้อปที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจร่วมกัน อาทิ กิจกรรม Celebrity Cooking Show By Chef Yong Armchair ลิ้มลองอาหารรสมือ “เชฟโย่ง” อนุสรณ์ มณีเทศ หรือ โย่ง อาร์มแชร์ ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 17.00 – 18.30 น. บริเวณชั้น 4 ที่จะมาโชว์ฝีมือการปรุงเมนูคอร์สสุดพิเศษ ที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสได้รับชมอย่างใกล้ชิด และได้ชิมอาหารฝีมือเชฟโย่งอีก นอกจากนี้ยังเอาใจสายคราฟต์ กับเวิร์คช็อป BIG YARN BAG จากร้าน Big Knit วินเทจคาเฟ่ จากสุขุมวิท 49 ชวนมาสร้างสรรค์กระเป๋าไหมพรมใบเก๋ ๆ ด้วยฝีมือของตัวเอง ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม และในวันอาทิตย์ที่ 9 เวิร์กชอปชงชากับ TE TIME AND SPACE ร้านชาแบรนด์ไทย ที่จะมาสอนเคล็ดลับการเบลนด์ชา พร้อมรับชาสูตรของตัวเองกลับบ้านอีกด้วย โดยทั้ง 2 เวิร์คช้อปจัดขึ้นบริเวณชั้น 4 วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 – 14.00 น. และเวลา 16.00 – 17.00 น.

พลาดไม่ได้! กับมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องหนุ่มน้อยสุดเท่ “ทิกเกอร์” อชิระ เทริโอ และ Asia 7 ที่จะมากระชากใจสาวน้อย สาวใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม บริเวณชั้น 4 เวลา 18.30 – 19.15 น. และเพลิดเพลินกับดนตรีแบบ Trio Band ที่จะมาขับกล่อมให้ฟัง ทั้งในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 14.15 – 15.00 น.