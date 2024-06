เดอะ ปาร์ค ร่วมสนับสนุนทุกความหลากหลายและความเท่าเทีย ฉลองความภาคภูมิใจแบบรักษ์โลกไปกับแคมเปญ “Cheers to Pride”

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ จัดแคมเปญ “Cheers to Pride” สานต่อความตั้งใจในการเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนที่มีคุณค่าได้อย่างอิสระ และตอกย้ำแนวคิดด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยงานทอล์กและมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “เพียว The Voice” ตัวแม่ R&B เมืองไทย และ Iconic แห่งความเท่าเทียมและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันพิเศษเอาใจสายรักษ์โลกที่สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมโปรโมชันอีกมากมายจากร้านค้าในเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ตลอดแคมเปญนี้นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา ในโอกาสเทศกาล Pride เดอะ ปาร์ค ร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคม จัดแคมเปญ “Cheers to Pride” ตอกย้ำการเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนที่มีคุณค่าได้อย่างอิสระ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนเพื่อมอบชีวิตที่มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพันธมิตรธุรกิจทุกท่านที่ล้วนมีแนวคิดส่งเสริมความเท่าเทียมให้แพร่หลายในสังคม รวมไปถึงแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้”“ในฐานะผู้นำด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่กรีนกว่าเดิม เดอะ ปาร์ค เชิญชวนทุกคนมาร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจแบบรักษ์โลกกับโปรโมชันของพรีเมียมแก้ว “Cheers to Pride” ที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับแคมเปญนี้ และนำไปใช้ซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้าในเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อีกด้วย” นายกมลนัย ชัยเฉนียน กล่าวเสริมด้าน Diva ตัวแม่อย่าง เพียว The Voice ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจว่า “กว่าจะมาเป็น เพียว The Voice ที่แสดงตัวตนได้อย่างภูมิใจ จนได้รับเกียรติให้เป็น Iconic แห่งความเท่าเทียมในวันนี้ เพียวเองก็พยายามมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นกัน สิ่งสำคัญขอเพียงเรามีความฝัน และเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ และตัวตนที่เราเป็น เพียวเชื่อว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานของการเคารพตนเอง และเคารพผู้อื่นด้วย จากประสบการณ์ของเพียว เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถบาลานซ์ไลฟ์สไตล์ของเราได้อย่างลงตัว และมีพื้นที่ที่เราสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เมื่อนั้นความแตกต่างของเราจะเป็นเหมือนสีสันของโลกใบนี้” ปิดท้ายด้วยการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับชาวเดอะ ปาร์ค ให้ได้ดื่มด่ำกับเสียงอันทรงพลังในงานเปิดแคมเปญ “Cheers to Pride”ภายในงานยังพบกับกิจกรรม Pride Photo Booth ที่ทุกคนมาร่วมกันแสดงตัวตนผ่านภาพถ่าย และมุม Sweet Pride Bar ที่จะมาเติมเต็มความหวาน ความสดใสในบรรยากาศการเฉลิมฉลอง Pride Month รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ จากทางพันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Foreo, Grab Thailand, F&N, Marsh McLennan, VIATRIS, 3M, The Minor Food Group และ ThaiBevพิเศษสุดกับโปรโมชัน 2 ต่อ กับแคมเปญ “Cheers to Pride” เพียงใช้จ่ายกับร้านค้าภายใน The PARQ Life ครบ 1,500 บาท รับฟรี!!! แก้ว “Cheers to Pride” (มูลค่า 590 บาท) ที่ทุกคนสามารถนำแก้ว Cheers to Pride มา Reuse ซื้อเครื่องดื่มกับร้านค้าที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 10 บาท* อาทิ Starbucks, Tim Hortons, The Coffee Club, Brave Roasters, KAMU KAMU, mx cakes & bakery, THESIS, The Chocolate Factory, Mini Oriental Speedbar และ Kope Hya Tai Kee ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567มาร่วม Cheers! ให้กับอนาคตอันงดงามที่ทุกคนสามารถภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง กับกิจกรรมในแคมเปญ “Cheers to Pride” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ที่เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)