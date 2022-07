ชวนชิมให้พุงกาง “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” เปิดโลกมหกรรมอาหารนานาชาติสุดยิ่งใหญ่

โดยปีนี้ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับ 3 กลุ่มพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ BKKMENU, THAILAND CRAFT CHOCOLATE FESTIVAL (TCCF) และนิตยสารแพรว ผนึกกำลังปักหมุดระดมร้านเด็ดร้านดังอีกกว่า 100 ร้านค้า ทั้งร้านสตรีทฟู้ด ร้านค้าจากเซเลบริตี้เชฟ ร้านดังใน IG และคาเฟ่ยอดฮิต ที่จะยกขบวนมา pop-up รวมไว้ภายในงานนี้ ที่บริเวณชั้น 2 - 5 และ OPENHOUSE ชั้น 6 ให้ทุกคนได้อิ่ม ฟิน และอินไปกับหลากหลายรสชาติ นอกจากนี้ พบกับ 3 กิจกรรมไฮไลท์ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมประมูลอาหารจานพิเศษจากเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) รวมถึงลิ้มรสเมนูน่าลองโดยเชฟเซเลบริตี้ และมินิคอนเสิร์ต

อีกทั้งเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ คราฟ์ ช็อคโกแลตมาร์เก็ตและเอ็กซิบิชั่น ฟู้ดเทสติ้ง ฟู้ดเวิร์กช็อป ฟู้ดทอล์ก ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษและข้อเสนอจากบัตรเครดิตชั้นนำมากมาย บอกได้เลยว่ามางานนี้ที่เดียวรับรองทั้งอิ่มอร่อย อิ่มเอมใจ และอิ่มคุ้มค่าอย่างแน่นอน ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565

พร้อมมอบความอิ่มอร่อยครบครัน จาก 40 ภัตตาคารและร้านอาหารชั้นนำ รวมทั้งคาเฟ่สุดชิคภายในศูนย์การค้าฯ ด้วยการนำเสนอสุดยอดเมนูกินดื่มหลายสัญชาติทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส อิตาลี มาเอาใจทุกคน อีกทั้งเสริมทัพด้วยร้านอาหารเปิดใหม่ในคอนเซ็ปต์ที่หลากหลายและไม่เคยเปิดที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นร้าน “INKA” (อิงค) ร้านอาหารไทยแท้ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กับคอนเซ็ปต์ที่ผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์รสชาติที่คนกรุงยุคใหม่ไม่เคยได้ลิ้มรสที่ไหนมาก่อน,“Honeyful Café” (ฮันนี่ฟูล คาเฟ่) OPENHOUSE ชั้น 6 ร้านสุดเก๋ที่เสิร์ฟเครื่องดื่ม และของหวานพิเศษจากน้ำผึ้งหลากหลายชนิด รวมถึงส่วนผสมจากธรรมชาติ, ร้าน Pop-up ซึ่งกำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ก็ไม่พลาดที่จะเอาใจ Marimekko Lovers ด้วยการเปิด “Marimekko pop-up café” (มารีเมกโกะ ป๊อป-อัพ คาเฟ่) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ณ บริเวณ ชั้น 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมและกลิ่นอายแบบฉบับสแกนดิเนเวีย ผ่านรสชาติอาหารบนจานลายพิมพ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Marimekko แบรนด์ไลฟ์สไตล์สัญชาติฟินแลนด์ ที่จะร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยใหม่ๆ ให้กับเหล่านักชิมได้อินกว่าที่เคย

เท่านั้นยังไม่พอพอขึ้นไปชั้น 2 - 5 อิ่มเอมไปกับสารพันเมนูทั้งคาวหวานจาก Food pop-up โดยผู้นำด้าน Food & Lifestyle อย่าง BKKMENU ได้ร่วมคัดสรรทั้งร้านอาหาร ร้านขนมเบเกอรี่และไอศกรีม รวมถึงคาเฟ่เก๋ๆ กว่า 70 ร้านค้า ที่ไม่ควรพลาด มานำเสนอเมนูแสนอร่อยหลากสไตล์ที่เรียงรายให้ได้เลือกกันอย่างเต็มอิ่ม

ส่วนกิจกรรมดีๆที่เตรียมไว้เอาใจนักชิมก็คือ ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 จะมีกิจกรรม Charity cooking with celebrities ชวนทำบุญกับดาราวัยรุ่นคู่จิ้นสุดฟินจากซีรี่ส์ฮอต ที่จะมาร่วมทำเมนูพิเศษให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมประมูล นอกจากนี้แฟนๆ สามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อขนมและผ้ากันเปื้อนภายในงานได้ด้วย โดยวันที่ 9 ก.ค. เวลา 14.00 – 15.00 น. พบกับ ซี พฤกษ์ พานิช – นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ นำทีมมาพร้อม แม้ก ศรัณย์ รุจีรัตนวรพันธุ์ – ณฐ ณฐสิชฌ์ เอื้อเอกสิชฌ์ - ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย – ยิม ปริญญากรณ์ ขันสวะ, เวลา 15.00 – 16.00 น. ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ - ภูวิน ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน สำหรับวันที่ 10 ก.ค. เวลา 13.30 – 14.30 น. พบกับ จา พชร สวนศรี - เฟริสท์ ฉลองรัฐ นอบสำโรง, เวลา 14.30 – 15.30 น. เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ - เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์ และ เวลา 16.30 – 17.30 น. โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ - ฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร ​โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

นอกจากนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้ OPEN HOUSE ชั้น 6 ร่วมกับ Thailand Craft Chocolate Festival (TCCF) จัดงาน“Open Market:THAILAND CRAFT CHOCOLATE FESTIVAL 2022” เทศกาลคราฟต์ช็อคโกแลตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จะรวบรวมเรื่องราวโกโก้และช็อคโกแลตของวงการ Thai Craft Chocolate ไว้ในงานครบจบในที่เดียว เรียกว่าอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายจริงๆ!!

มาร่วมเปิดโลกประสบการณ์ความอร่อยที่ไร้พรมแดน และเต็มอิ่มกับกิจกรรมความสนุกครบรส ที่ไม่ควรพลาด ในงาน “The World in One Bite 2022: Open World Culinary Fair” ระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค. 65 เวลา 10.00 - 22.00 น. พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ “The World in One Bite” ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 ก.ค. 65ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่น และกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/centralembassy หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2119-7777#2001