ยลโฉม "สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล" จังหวัดที่ 24 สุราษฎร์ธานี น้อมนำคำสอนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้คนไทยและทั่วโลกได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ควบคู่กับการเผยแพร่พระราชดำรัสให้คนไทยนำไปใช้สานต่อในชีวิตตนเองและส่วนรวม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนป่วย ญาติผู้ป่วย บุคคลากรทางการแพทย์และชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการเป็นจังหวัดที่ 23 จากเป้าหมายให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศโดยภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อผลงานว่า "A Healthy Body" ตั้งอยู่ที่ผนังอาคารฉุกเฉิน สูง 6 ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมข้อความระบุว่า "A healthy body nurtures a strong mind empowering you to contribute to the Economy & Society" ซึ่งแปลมาจากความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนตุลาคม 2522 และภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมข้อความระบุว่า "สืบสาน รักษา ต่อยอด" โดยใช้สีน้ำมันซึ่งไม่มีกลิ่น และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา กระทั่งแล้วเสร็จและได้ส่งมอบภาพวาดดังกล่าวนายชวัส จำปาแสน ประธานมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ และประธานโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล เปิดเผยว่า แนวคิดของสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือการน้อมนำคำสอนในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของสุขภาพเป็นแนวคิดในการสร้างผลงานศิลปะครั้งนี้ เน้นไปที่ความสวยงามเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้คนที่เข้ามาในโรงพยาบาลไมว่าจะเป็นผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามา ก็จะได้เห็นผลงานให้เกิดความสดชื่น แจ่มใส ผ่านสีสัน ดอกไม้ องค์ประกอบต่างๆ และพระพักตร์ของทั้งสองพระองค์ทรงแย้มสรวลให้พสกนิกรคนไทยได้มีความสุข และหวังว่าจะเกิดผลดีแก่สังคมต่อไปสำหรับโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลครั้งต่อไป จะไปวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ 24 นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีโครงการกิจกรรมสานต่อที่พ่อทำ นำปัญญาสู่เด็กเยาวชน, กิจกรรม คนละก้าว ซ่อมสร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาล สำหรับผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 176-1-37719-8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Street Art King Bhumibol และ Line Official : @followroyalfather