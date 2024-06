งานมอบรางวัล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพไทย ArokaGO Star รุ่น 4

โดยเนื้อหาที่ ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ นำเสนอได้เน้นไปที่เรื่องความสำคัญของการสื่อสารทางสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 7 ขั้นตอนในการบริหารความขัดแย้งในองค์กร อันได้แก่ 1. ระบุสาเหตุของความขัดแย้งให้ได้ก่อน 2. ค้นหาพื้นที่สงบหรือปลอดภัยในการเจรจา 3. ตั้งใจฟังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด 4. ประเมินสถานการณ์ 5. กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 6. ตกลงแนวทางแก้ปัญหาและกำหนดความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา และ 7. ประเมินผลและวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 4 ประการของ Empathy อันได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (Perspective taking) การไม่พิพากษาใคร (Staying out of judgment) การรับรู้อารมณ์ (Recognize emotions) และการสื่อสารถึงความเข้าใจในอารมณ์ของอีกคนหนึ่ง (Communicate the understanding of another person's emotions)หลังจากนั้น ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ซึ่งเป็นประธานในงานมอบรางวัล ได้มอบ ArokaGO Star Award ให้แก่ สถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ (โรงพยาบาล และคลินิก) จำนวนทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่1. ณตา จักษุ คลินิก (AtEye Clinic and Surgery Center)2. กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ (หรือ BRIA แล็บ)3. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Center for Medical Genomic)4. ชานคลินิก (CHARN Clinic)5. เด็นทัล แคร์ คลินิก (Dental Care Clinic)6. เฮลท์ลิงก์ คลินิก (Health Link Clinic)7. ฮายแอท คลินิก (Hyat Clinic)8. โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทาง ไอ ดี แอล (IDL Hospital)9. ไอยู คลินิก (IU Clinic)10. ลาเดนเต้ เดนทัล คลินิก (La Dente Dental Clinic)11. ไพรม่า เวลเนส คลินิก (Prima Wellness Clinic)12. ชิง หลง คลินิก (Qing Long Clinic)13. โซล คลินิก (Seoul Clinic)14. เดอะ ซีนิเซ่นส์ (The Senizens)15. เดอะ โว้ก คลินิก (The Vogue Clinic)โดยรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาจากปัจจัยด้าน คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และ กระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Process) โดยภายในงานมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณจิรายุ จับบาง และ คุณภรภัทร นีลพัธน์ อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง MCOT มาประกาศรายชื่อของสถานพยาบาลและผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ArokaGO Starสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราฐานรางวัล ArokaGO Star สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.arokago.com/star