ณตา จักษุ คลินิก ขึ้นรับรางวัล ArokaGO Star ด้านคุณภาพการให้บริการ ประสบการณ์ลูกค้า และกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ณตา จักษุ คลินิก (At Eye Clinic and Surgery Center) ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 33 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยเป็นคลินิกเฉพาะทางจักษุ ให้การรักษาโรคต้อกระจก โรคต้อหิน ผ่าตัดตาสองชั้น (Upper Eyelid Blepharoplasty) โรคของเปลือกตาทุกชนิด โรคท่อน้ำตาอุดตัน โรคของเบ้าตา (Orbital Diseases) การตัดแว่น ตรวจวินิจฉัย รักษาเชิงลึกเกี่ยวกับโรคตาแห้งเรื้อรัง (Advanced Dry Eye Treatment) และภาวะอุบัติเหตุกับดวงตาและการแก้ไข เป็นต้น นอกจากนี้ ณตา จักษุ คลินิก ยังเป็นคลินิกที่รักษาตาแห้ง เชิงลึกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าตะวันตก นอกจากนี้ นายแพทย์ ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง ยังเป็นผู้พัฒนาและคิดค้นเทคนิคการรักษาตาแห้งด้วยกระบวนการทำ Eyelid Spa อีกด้วย“ด้วยทีมจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพจากประเทศไทย และต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญครบทุกสาขาโรคตา ครบครันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย และความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกดวงตา มีการรักษาแบบบูรณาการ (Integration) ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายที่พัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคตา พร้อมทีมบุคลากรชำนาญงานด้านจักษุคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทีมงานมุ่งมั่นที่จะให้การรักษาทางด้านจักษุอย่างดีเลิศ ทั้งในด้านบริการและคุณภาพตามความต้องการ และความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ” นายแพทย์ ณัฐวุฒิกล่าวแพทย์หญิง พินิตากล่าวเพิ่มว่า ผู้มารับบริการทุกคนจะได้รับการบริการประดุจญาติสนิทมิตรสหาย ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ บนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เรามีบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่อบอุ่น มีเป้าหมายการบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ ณตา จักษุ คลินิก ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการ คุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับรางวัล ArokaGO Star Award จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ที่ได้มอบให้กับสถานประกอบการที่ตรงตามมาตรฐาน ArokaGO Star อย่างเข้มงวด (www.arokago.com/star) มาตรฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสำหรับบริการทางการแพทย์ คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้กล่าวชื่นชมถึงผู้บริหาร และทีมงานที่มีความทุ่มเทอย่างยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสบการณ์ที่ดี จนได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุด จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง ณตา จักษุ คลินิก ได้รับรางวัลสำหรับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการให้ความสำคัญต่อคุณภาพการบริการเสริมความงาม ซึ่งคุณภาพการบริการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ในการส่งเสริมการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ยอดเยี่ยม และยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทยดังนั้น รางวัล ArokaGO Star จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงาน เพื่อความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วมที่สำคัญในด้านการดูแลรักษาความงาม รวมถึงเป็นการแสดงความพร้อมของสถานพยาบาลในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพจากทั่วโลกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับณตา จักษุ คลินิก (AtEye Clinic and Surgery Center) สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.ateyeclinic.com