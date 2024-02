“เบียร์ เดอะวอยซ์“ ร่วมงาน “Obliv Young Clinic” คลินิกความงามและสุขภาพจากเกาหลีใต้ พร้อมมอบประสบการณ์ความงามแบบธรรมชาติให้แด่คุณ

คลินิกความงามและสุขภาพจากประเทศเกาหลีใต้ ย่านสาทร-สีลม พร้อมรองรับตลาดความงามทุกระดับ ชูจุดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์แท้จากเกาหลีใต้ มาพร้อมบรรยากาศสุดผ่อนคลาย เรียบง่ายสไตล์เกาหลีใต้ พร้อมแล้วที่จะเนรมิตความสวย ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลีใต้ สวย จบ ครบทุกวงจร ได้ด้วยคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพราะที่ “Obliv Young Clinic” ความงามของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และความเป็นเลิศคือมาตรฐานของเรา“Obliv Young Clinic” คลินิกความงามและสุขภาพจากประเทศเกาหลีใต้ บริหารงานโดย ”พลเทพ เศรษฐีวรรณ“ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด และเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป และ ”ประพันธ์ศักดิ์ ว่องไพฑูรย์“ ผู้อำนวยการส่วนงานการเงินและบัญชีกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง “น้ำตาลลิน” ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้เปิดเผยถึงการร่วมทุนกันระหว่าง 2 ธุรกิจว่า ด้วยพฤติกรรมในการดูแลรักษาผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา ที่ได้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย ทำให้ค่านิยมความงามเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน จึงเกิดการร่วมลงทุนระหว่าง กลุ่มทุนของเราทั้ง 2 คนจากประเทศไทย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งหมดจาก นายแพทย์ ”พัค ยอง-จิน“ (DR. YOUNG-JIN PARK) เจ้าของ Obliv Clinic เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีมาร่วมงานนี้ด้วย“พลเทพ เศรษฐีวรรณ” ผู้บริหาร “Obliv Young Clinic” กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของเรา 3 ประการ ดังนี้ ประการแรกคือ หัตถการและเทคนิคของคุณหมอจากเกาหลี ซึ่งมีความแตกต่างจากของไทย ดังนั้นเราจึงเลือกวิธีที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมและตอบโจทย์กับผิวของชาวไทย โดยการผสมผสานระหว่างเทคนิคของไทยและเกาหลีประการที่สองคือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในคลินิก ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของเกาหลีซึ่งจะมีแต่คลินิกชั้นนำเท่านั้นที่ใช้ประการที่สามคือ การร่วมมือกับบริษัทเลเซอร์ชั้นนำจากประเทศเกาหลี Wontech Asia Co., Ltd เพื่อนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในวงการ Aesthetic มาให้บริการแด่ลูกค้าเราเชื่อว่าจุดเด่นทั้ง 3 นี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ “Obliv Young Clinic” เป็นคลินิกความงามและสุขภาพที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบความงามที่ดีที่สุดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย “นายแพทย์ พัค ยอง-จิน” (DR. YOUNG-JIN PARK) หรือคุณหมอทอม ผู้บริหารจาก Obliv Clinic ประเทศเกาหลีใต้ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ซองกยุนกวาน เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้ ผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสถาบันการยกกระชับและปรับรูปหน้าแห่งเกาหลี (Korean Academy of Facelifting and Contouring) ผู้อำนวยการสถาบันแห่งสมาคมศัลยกรรมความงามและเลเซอร์แห่งเกาหลี (Academy Director of Korean Aesthetic Surgery & Laser Society (DEMIRE)) รวมทั้งสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา และสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง นานาชาติ (ISAPS)และ “แพทย์หญิงรชตาวดี ฉันทรุจิ” หรือ “คุณหมอพลอย” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมากประสบการณ์กว่า 10 ปี เชี่ยวชาญทั้งการปรับรูปหน้า การให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง ดูแลผิวพรรณความงาม การฉีดไขมันเพื่อปรับรูปหน้า โบทอก ฟิลเลอร์ เลเซอร์ และหัตถการเกี่ยวกับความงามอื่นๆ ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อน-หลังการรักษา ให้บริการด้วยความจริงใจและมืออาชีพ“ประพันธ์ศักดิ์ ว่องไพฑูรย์” ผู้บริหาร “Obliv Young Clinic” กล่าวเสริมว่า “Obliv Young Clinic” ได้คัดสรรนวัตกรรมการรักษาและความงามมาให้บริการอย่างครบครัน ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลีใต้ ให้ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ผิวหนังและความงามที่พัฒนาไปอย่างมาก โดยภายในคลินิกมีบริการทั้งด้าน Botox, Fillers, Skin Boosters, Lifting, IV Drip, Facial Treatments, Pico Laser, Radio Frequency (RF) Laser และ Hair RemovalObliv Young Clinic ตั้งอยู่ที่อาคารเศรษฐีวรรณ ถ.ปั้น ชั้น 1 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเซนต์หลุยส์ ทางออก 5 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 20:00.