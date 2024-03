Apex Medical Center จัดเทรนนิ่งเครื่อง Sylfirm X Plus ดึง “ปุ๊กลุก” ร่วมเผยเคล็ดลับผิวสวยกระจ่างใส

ผู้นำนวัตกรรมเสริมความงามระดับสากล สถาบันความงามที่มีสาขามากที่สุดในเมืองไทยถึง 50 สาขาและได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน Apex Medical Center (เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์) พร้อมเดินหน้ากับแคมเปญใหญ่ 28 ปีแห่งความงามที่คุณวางใจ พร้อมก้าวสู่หัวใจของผู้ใช้บริการตลอดไป และหนึ่งเทรนด์ความงามที่คงครองใจผู้ใช้บริการในคลินิก Apex Medical Center คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของเครื่อง Sylfirm X Plus (ซิล เฟิร์ม เอ็กซ์ พลัส) ซึ่งตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดเหมาะกับทุกสภาพผิว มอบผลลัพธ์ให้ผิวสวยดูดีเปล่งประกาย กระชับฟื้นฟูสภาพผิวให้กระจ่างใส อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เครื่อง Sylfirm X Plus จึงสร้างความพึงพอใจทำให้ได้รับยอมรับจากทั่วโลกApex Medical Center ได้จัดกิจกรรม Exclusive In-House Sylfirm X Plus Training at Apex Surgery Hospital เพื่ออบรมแพทย์พิเศษการใช้เครื่อง Sylfirm X Plus โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสาธิตและให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเครื่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ RF Micro needling ที่อเนกประสงค์ที่สุดจากการทำงานของเครื่องมือที่ส่งคลื่นวิทยุผ่านเข็มขนาดเล็กที่ครอบคลุมปัญหาหลากหลาย รักษาปัญหาสิว รักษาปัญหาเม็ดสี รอยแดงและริ้วรอยต่างๆ สามารถควบคุมผลลัพธ์ของการกระชับผิว การสร้างเม็ดสี เผยผิวกระจ่างใส อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการทดสอบ ในความปลอดภัยอีกด้วยโดย Training at Apex Surgery Hospital เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความงามและผิวหนัง พญ. รัตติยา เตชะขจรเกียรติ แพทย์ประจำ Apex Clinic, นพ.เอกลักษณ์ ธรรมสุนทร ตัวแทนฝ่ายบริหาร Apex Medical Center และได้รับเกียรติจาก นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี Aesthetics Business Unit Director บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล คลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทย ผู้นำเข้าเครื่อง Sylfirm X Plus มาร่วมงานและการันตีคุณภาพของเครื่องภายในงาน โดยมีความมุ่งมั่นนำเสนอทางเลือกใหม่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมความงามไทยให้เติบโต ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลและความพิเศษภายในงานยังไม่จบเพียงเท่านี้ ยังมีนักแสดงสาวสวยมากความสามารถดีกรีนางงาม“ปุ๊กลุก” ฝนทิพย์ วัชรตระกูล ผู้ที่รักการดูแลและใส่ใจเรื่องผิวพรรณแบบสุดๆ ได้มาร่วมเผยเคล็ดลับของการ ดูแลผิวให้สวยกระจ่างใส นอกจากการดูแลตัวเอง การทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีตัวช่วยดีๆให้ผิวสวยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์การใช้เครื่อง Sylfirm X Plus ได้ฟังกันอีกด้วย ที่สำคัญต้องได้รับรองคุณภาพจากคลินิกที่ได้มาตรฐาน พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอย่างใกล้ชิด การันตีคุณภาพขนาดนี้ ใครอยากหน้าใสผิวสวยรับซัมเมอร์นี้ สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง Sylfirm X Plus ได้ที่ Apex Medical Centerและที่สำคัญ แคมเปญ 28ปี แห่งความงามที่คุณไว้วางใจ Apex จะมีกิจกรรมและ Exclusive Event ตลอดทั้งปีให้ตื่นเต้นอย่างแน่นอน ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Apex Medical Center ทุกสาขา FACEBOOK : Apex Medical Center LINE ID : @apexlifecenter หรือ @apexclear