การท่าฯ สั่งลบคลิปเต้นบนลานจอดเครื่องบิน พนง.แอร์เอเชียลบคลิปเกลี้ยง (ชมคลิป)

จากกรณี สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เคยโพสต์วิดีโอคลิปนายมอส เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด หรือ Ramp Agent ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ขณะกำลังเต้น บริเวณด้านหน้าเครื่องบิน โดยยังมี นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแคปิตอล เอ บริษัทแม่ของสายการบินแอร์เอเชีย ยังแชร์คลิปไปลงติ๊กต็อก ชื่อบัญชี @tonyfernandesairasia ระบุว่า "My Allstars are so cool." หรือ "ออลสตาร์ของเราสุดยอด" (พนักงานแอร์เอเชียมีชื่อเรียกเฉพาะว่าออลสตาร์) พร้อมกับแท็กไปยังบัญชีติ๊กต็อกทางการของสายการบินแอร์เอเชีย และผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก @benz28291 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น (Ramp GSE) ซึ่งเป็นคนถ่ายภาพให้แก่นายมอสอีกด้วย ตามที่เคยนำเสนอข่าวไปนั่นวันนี้ (21 มิ.ย.) TikTok “step_cosmos” หรือ นายมอส เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอดสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งคือหนุ่มแรมป์แอร์เอเชียเต้น ได้ออกมาเผยคงามคืบหน้า โดยระบุว่า “สวัสดีครับมอสครับเจ้าของคลิปเต้นหน้าเครื่องบินที่เป็นไวรัลมาก่อนหน้านี้ และถ้าทุกคนเลื่อนมาเห็นคลิป นี้แสดงว่ามอสได้ทำการลบคลิปออกจากโซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนีมีการ อัพเดทล่าสุดจากทางการท่านะครับ มอสจะมาอธิบายเป็นภาษาบ้านๆ ให้ทุกคนได้เข้าใจพร้อมกัน1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จะออกกฎระเบียบตามกฎกระทรวงและตามความในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยพ.ศ.2522 ด้วยความเข้าใจง่ายๆ ประมาณนี้ครับ คือห้ามถ่ายรูปและ วีดีโอในลานจอดเผยแพร่ในสื่อสาธารณะทุกแพลตฟอร์มถ้าอยากถ่ายจริงจริงต้องทำหนังสือขออนุญาตก่อน2.บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัดแจ้งว่ากฏมีมานานแล้ว แต่ว่าไม่เคยได้สื่อสารก็เลยจะเพิ่มเข้าไปในการทำบัตรการท่าฯครั้งต่อไป3.จะเพิ่มบทลงโทษถ้าหากพบเจอว่ามีการถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอในบริเวณลานจอดลงสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ทำงานภายในสนามบิน หรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานสายการบินก็อาจจะโดนยึดบัตร 7 วัน หรือเข้าสูงสุด อาจจะโดนยึดบัตรแบบไม่มีกำหนด4.พนักงานที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ ขอให้นำคลิปออกจากสื่อสาธารณะก่อน หากมีอีกจะทำการยึดบัตรทันทีและนี่เป็นข้อสรุปเบื้องต้นคร่าวๆ ที่ได้มาจากการประชุมครั้งล่าสุดของทางการท่าฯ นะครับ”