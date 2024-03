ไวรัลหนุ่มแรมป์แอร์เอเชียเต้น สายการบินสยบดรามาการันตีเอง ไม่ผิดกฎแถมยังเชียร์ให้ติดตาม

วันนี้ (11 มี.ค.) อินสตาแกรม flyairasia.th ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้โพสต์วีดีโอคลิปนายมอส (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด หรือ Ramp Agent ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ กำลังเต้นหน้าเครื่องบิน พร้อมกับข้อความว่า "เดบิวต์ Allstars สาย Entertain คนใหม่ของแอร์เอเชีย จากแผนกแรมป์ ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องมอสของพวกเราด้วยน้า" พร้อมกับแนะนำให้ติดตามเจ้าตัว ที่ใช้อินสตาแกรมบัญชี step_cosmos ด้านเจ้าตัวกล่าวว่า "ขอบคุณที่สนับสนุนความตั้งใจของ Ramp ตัวน้อยๆ ฮะ" โดยมีชาวเน็ตให้กำลังใจจำนวนมากนอกจากนี้ นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแคปิตอล เอ บริษัทแม่ของสายการบินแอร์เอเชีย ยังแชร์คลิปไปลงติ๊กต็อก ชื่อบัญชี @tonyfernandesairasia ระบุว่า "My Allstars are so cool." หรือ "ออลสตาร์ของเราสุดยอด" (พนักงานแอร์เอเชียมีชื่อเรียกเฉพาะว่าออลสตาร์) พร้อมกับแท็กไปยังบัญชีติ๊กต็อกทางการของสายการบินแอร์เอเชีย และผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก @benz28291 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น (Ramp GSE) ซึ่งเป็นคนถ่ายภาพให้กับนายมอสอีกด้วยสำหรับบัญชีติ๊กต็อก @step_cosmos ของนายมอส มีผู้ติดตาม 39,900 ราย กดถูกใจไปแล้ว 613,700 ครั้ง โดยนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอดแล้ว ยังเป็นครูสอนเต้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ ผิดกฎบริษัทหรือเปล่า สายการบินเห็นควรอย่างไร แต่จากการโพสต์ของซีอีโอแอร์เอเชียและบัญชีทางการของสายการบิน พอจะเป็นคำตอบได้ว่าทางสายการบินเปิดกว้างให้พนักงานแสดงความสามารถได้ขนาดไหน