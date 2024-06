Life Map ที่ดี มีได้ไม่ยาก : เคล็ด (ไม่) ลับจาก 'ดร.ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต' ผู้แปล 'Doing to Done ลงมือทําเพื่อความสําเร็จ'

ความสำเร็จเล็กๆที่มอบแรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งในหนทางที่ช่วยนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่า, เทคนิคที่ช่วยให้สมองสุดสงบ มีจิตที่ว่าง ผ่อนคลาย พร้อมสำหรับไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ, เทคนิคการใช้ชีวิตอย่างสมดุลท่ามกลางโลกรอบตัวที่แสนวุ่นวาย และอีกมากมายหลายเคล็ดไม่ลับแห่งความสำเร็จที่ล้วนน่าสนใจอย่างยิ่ง มีให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลินพร้อมภาพประกอบแสนสนุก ในหนังสือ “Doing to Done ลงมือทําเพื่อความสําเร็จ” ซึ่งมีงานเสวนาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ Asia Books Central Worldโดยมี ดร.ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต กรรมการผู้จัดการบริษัท Entrepreneurship Plusอีกทั้งเป็นผู้แปลหนังสือเล่มดังกล่าว ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Doing to Done ลงมือทําเพื่อความสําเร็จ”ดำเนินรายการโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สารสำหรับ DOING TO DONE® คือ หนังสือและหลักสูตรที่ออกแบบโดย Mike Williams เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการใช้ชีวิตสู่ความสําเร็จ โดยบริษัท Entrepreneurship Plus ได้รับลิขสิทธิ์ในการแปลและเผยแพร่ในประเทศแต่เพียงผู้เดียวในการเสวนา ดร.ทรรศวรรณ ได้บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ที่มาแห่งแรงบันดาลใจของหนังสือเล่มนี้รวมถึงมุมมอง แง่คิดและเครื่องมือสู่ความสําเร็จ ซึ่งได้ทดลองทำด้วยตนเองตามแนวทางของ Doing to Done และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ก่อนจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้คนใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงานได้นำไปปรับใช้ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและมีความเป็นทีมเวิร์คยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ พลังแห่งความสุขแผ่ไปยังคนรอบข้างมากขึ้นด้วยหากถามว่าการทำงานกับคนหลายรุ่น หลายวัยในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิง หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับความสำเร็จได้อย่างไรดร.ทรรศวรรณ ตอบว่า หลักการหรือเครื่องมือของ Doing to Done ประการหนึ่งคือ สิ่งที่เราคิดว่ายากหรือกลัวไม่สำเร็จนั้น ทำให้สำเร็จได้ด้วยการลงมือทำที่เห็นผลได้จริง อาทิ หลักในการเก็บกวาดสมอง หรือ Brain Sweep พาความคิดออกจากสมอง ลดความฟุ้งซ่านด้วยการเขียนสิ่งที่คิดหรือตั้งใจจะทำ เขียนออกมาทีละเรื่อง เพื่อสร้างความชัดเจนและเจาะจงสิ่งที่เราสนใจ แล้วเปลี่ยนเป็นการกระทำ นำไปสู่การสร้างความสำเร็จเล็กๆ หรือ Small Win โดยทำอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างมีวินัย จะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ตั้งใจและช่วยลดความฟุ้งซ่านได้ดี การประสบความสำเร็จเล็กๆ บ่อยๆ ครั้ง จะทำให้เราเกิดพลังแห่งความสุขที่ผลักดันให้ทำความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นได้ความสำเร็จเล็กๆ อาจเริ่มจากการตั้งนาฬิกาหรือปฏิทินในโทรศัพท์เพื่อเตือนตัวเอง เช่น วันนี้ต้องสวดมนต์เวลาไหน ทำสมาธิเวลาไหน เมื่อทำได้แล้วก็ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจ เป็นต้นเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น แต่หนังสือและหลักสูตร Doing to Done ยังมีเครื่องมือ มีระบบในการจัดการชีวิตและการทำงานที่จะช่วยให้สามารถสร้าง Life Map วางแผนชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วยสำหรับประวัติโดยคร่าวของ ดร.ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาตจบการศึกษาปริญญาเอก ด้านการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปริญญาโท Master of Science Business Administration University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC)ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUD4S (Chulalongkorn University Design for Society)รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ธนาพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (กลุ่มเล้าเป้งง้วน)กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิฟวิ่งกรุ๊ป จำกัดบริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรและเป็นผู้ก่อตั้ง Entrepreneurship Plus