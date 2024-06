"เศรษฐา" เยี่ยมชมออฟฟิศอโกด้า พร้อมดันปี 68 เป็นปีท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย

วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด ชั้น 8 อาคาร The Offices at Central World นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษและเยี่ยมชมสำนักงานบริษัทอโกด้า โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของบริษัทอโกด้าในครั้งนี้ ซึ่งได้เห็นว่าบริษัทอโกด้า ได้พัฒนาไปสู่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังได้พบกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรไทยที่กรุงเทพฯ โดยนายกรัฐมนตรีชัดเจนมาตลอดว่า “ประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับธุรกิจ และไม่มีเวลาใดที่จะเหมาะต่อการลงทุนในไทยได้เท่าช่วงเวลานี้” โดยรัฐบาลพยายามดึงดูดการลงทุน อำนวยความสะดวกเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจง่ายขึ้น ใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ และการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และการจัดตั้งสำนักงานของบริษัทอโกด้าถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงขีดความสามารถที่มีของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงปีหน้า 2568 ว่าจะเป็นปีที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทั้งการจัด Festivals Concerts Events โดยเริ่มจากเชียงใหม่ ไตรมาส 4 เชียงใหม่จะเริ่มมีกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ Michelin Food Festival ลอยกระทง Halloween การแข่งขันด้านกาแฟ นายกรัฐมนตรีจึงห่วงว่าจะมีเที่ยวบินพอหรือไม่ และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนของรายละเอียดเหล่านี้ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอรับฟัง และช่วยแก้ไขปัญหาที่มีของอโกด้าร่วมกัน เพราะเชื่อมั่นว่าหากไม่รับฟังก็จะไม่ได้แก้ไขจุดบกพร่อง โดยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ช่วยกันทำงานสู้กับความท้าทาย ทำให้ปีหน้าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไทยนายเศรษฐา ยังกล่าวถึงการประชุมร่วมกับการบินไทยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ว่า เป็นการพูดคุยเรื่องการเพิ่มจำนวนไฟลต์บิน ซึ่งมีการพูดคุยกับทางสายการบินเวียดเจ็ทด้วย และตอนนี้ทราบดีว่า ราคาค่าเครื่องบินแพง แต่ได้คำยืนยันจากทั้ง 2 สายการบิน ว่า จะมีเครื่องบินเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 และขอร้องทั้ง 2 สายการบินว่า ขอให้เช่าเพิ่มได้หรือไม่ เพื่อจะได้มาช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ไม่เป็นห่วงการจัดกิจกรรมในประเทศหากนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ แต่ถ้าค่าท่องเที่ยวและค่าเดินทางแพง จะมีเงินมาใช้จ่ายในประเทศน้อยซึ่งถือเป็นปัญหาหนึ่ง และรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ด้านคณะผู้บริหารอโกด้า กล่าวว่า ปัจจุบันอโกด้ามีบุคลากรจำนวนมากที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งล้วนรักในการทำงานในไทย โดยยืนยันว่า อโกด้าพร้อมเป็นพันธมิตรที่ดี พร้อมช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับไทย ชื่นชมความสามารถของบุคลากรไทยจำนวนมากในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐ ที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นผลดีกับการพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็น Silicon Valley of Asia ได้อย่างแน่นอน