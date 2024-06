ปักหมุด 2 แลนด์มาร์ก ชิมอาหารไทยโบราณรสเลิศ-ชมวิวรูฟท็อปโรงแรมย่านเมืองเก่า

ปฏิเสธไม่ได้ว่า "อาหารไทย" นับเป็นหนึ่งใน Soft Power ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับนานาชาติ แต่จะมีสักกี่คนที่จะมีโอกาสสัมผัสอาหารไทยแท้ รสชาติดั้งเดิม โดยเฉพาะอาหารไทยโบราณ และอาหารไทยฉบับชาววังที่หารับประทานได้ยาก เช่น ข้าวแช่เสวย, แกงรัญจวน, หมูโสร่ง, จีบนกยูง, ช่อม่วง ฯลฯ ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงทำหน้างง ชวนฉงนว่าหน้าตาและรสชาติของอาหารที่เอ่ยมาข้างต้นเป็นอย่างไร ไปไขคำตอบพร้อมๆ กันที่ร้าน Anya Authentic Thai Cuisine (อัญญา ออเทนติก ไทย คุยซีน) ร้านอาหารขนาดกะทัดรัด แต่บรรยากาศชวนอบอุ่น ภายในดีไซน์ทันสมัยผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมือง ย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จุดเด่นของที่นี่คือ เป็นแหล่งรวบรวมเมนูอาหารไทยโบราณหารับประทานยาก รังสรรค์อย่างละเมียดละไม จากฝีมือของเชฟโรงแรมระดับ 5 ดาว มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีคุณอมร รัศมีแสงเพชร Group General Manager บริษัท เวก้า ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า "เสน่ห์ของ Anya Authentic Thai Cuisine คือที่นี่จะไม่ใช้เครื่องแกงสำเร็จ แต่จะโขลกเครื่องแกงและตำน้ำพริกเอง โดยไม่ใช้เครื่องปั่น รวมทั้งใช้กะทิคั้นสด ซึ่งเป็นขั้นตอนตามแบบต้นตำรับโบราณขนานแท้ รวมทั้งการตกแต่งอาหารในแต่ละเมนูอย่างพิถีพิถัน มีการแกะสลักผักอย่างประณีตในบางเมนู เพื่อให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาได้เสพความสวยงามอย่างไทยผ่านทางสายตา นอกจากจะใช้ลิ้นเสพความอร่อยของรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิมด้วยแล้ว"เมนูของที่นี่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งเมนูชาววังและอาหารพื้นบ้าน เริ่มเรียกน้ำย่อยกันด้วย เซต 9 มงคล เมนูของว่างฉบับชาววัง 9 อย่าง ประกอบด้วย หมี่กรอบอัญญา, ม้าฮ่อช้อนทอง, กระทงทอง, หมูโสร่ง, ช่อม่วง, ล่าเตียง, ถุงทอง, จีบนกยูง และกุ้งห่มสไบ จัดเป็น Recommend ของทางร้านที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด ไปต่อกันที่ ข้าวแช่เสวย อาหารโบราณจากประเพณีสงกรานต์มอญ สู่อาหารไทยชาววังที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยของข้าวแช่ลอยน้ำดอกมะลิรับประทานเคียงกับชุดเครื่องข้าวแช่สูตรพิเศษเฉพาะที่อัญญา ไม่ว่าจะเป็นลูกกะปิทอด กุ้งไก่สอดไส้พริกหยวก กระเบนยัดไส้ ไชโป๊วสองรส และเห็ดสวรรค์รสกลมกล่อม นอกจากนี้ยังมีอาหารที่คนไทยคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น ต้มข่าไก่, มัสมั่นไก่, ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ, ชุดน้ำพริกและผักสด ขอบอกเลยว่าทุกเมนูอร่อยจัดจ้าน เข้าเครื่อง ทำถึงของแท้ส่วนเมนูของหวาน ร้านอัญญาก็มีให้เลือกอย่างละลานตา โดยเฉพาะ "นางลอย อ้ายตื๊อ" เมนูของหวานหารับประทานยาก ที่เคยมีชื่อปรากฏอยู่ในบทกวีไตรภูมิพระร่วง รวมไปถึงไอศกรีมโฮมเมด และเค้กโฮมเมดทางร้านก็มีให้บริการ พร้อมเสิร์ฟสดใหม่ถึงหน้าบ้าน อยากให้มาลองสักครั้ง แล้วคุณจะหลงเสน่ห์อาหารไทยจนถอนตัวไม่ขึ้นหลังจากอิ่มท้องจากอาหารรสเลิศจากร้านอัญญากันแล้ว ไปต่อกับอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกัน กับ The Printing House Poshtel อดีตโรงพิมพ์เก่าบนถนนดินสอ เยื้องศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ถูกรีโนเวตเป็นโรงแรม 6 ชั้น โทนสีส้มสะดุดตา รองรับลูกค้าได้กว่า 70 ราย จุดเด่นของที่นี่คือ โฮสเทล ที่เป็นเตียง 2 ชั้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยงชนิด BACKPACKER แต่มีความพิเศษยิ่งกว่า ตรงที่ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว โดยแต่ละเตียงจะมีม่านกั้น มีโทรทัศน์ พร้อมหูฟังส่วนตัว เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนกันและกัน นอกจากนี้ยังมีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนกับโรงแรมทั่วไป ในส่วนของห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวม ที่มีความสะอาด เพราะ The Printing House Poshtel ให้ความสำคัญต่อเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีให้เลือกในส่วนของห้องแบบมิกซ์ สำหรับลูกค้าที่เข้าพักเป็นคู่ และห้องสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ สนนราคาเพียงพันต้นๆ ต่อรายเท่านั้น รวมอาหารเช้าที่พร้อมเสิร์ฟ ทั้งอเมริกันเบรกฟาสต์, ฟูลเบรกฟาสต์ หรือจะเป็นเอเชียน เบรกฟาสต์ ชอบแบบไหนเลือกได้เลยตามใจชอบอีกหนึ่งจุดเด่นของ The Printing House Poshtel คือ Press Sky Bar บาร์ลับที่ตั้งอยู่บนชั้น 5 และชั้น 6 ซึ่งเป็นรูฟท็อปที่สามารถเห็นบรรยากาศโดยรอบได้แบบ 360 องศา อย่างเช่น ภูเขาทอง, วัดราชนัดดารามวรวิหาร รวมไปถึงสะพานพระราม 8 จะดีแค่ไหน หากเราได้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารรสเลิศ จิบเครื่องดื่มเย็นฉ่ำ พร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกลางกรุง รับรองว่าดีต่อใจ ฟินไปตามๆ กันจนต้องกลับมาซ้ำอีกอย่างแน่นอน....สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเฟซบุ๊ก ไอจี ติ๊กต็อก และเว็บไซต์ของ Anya Authentic Thai Cuisine และ The Printing House Poshtel