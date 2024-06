BEM ผนึกองค์กรภาครัฐ จัดบิ๊ก อีเว้นต์กระตุ้นเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นที่มรดกสยาม 3 สมัย เชื่อมโยงผู้คนสู่เรื่องราวประวัติศาสตร์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของ Happy Journey with BEM ผนึกกำลังองค์กรภาครัฐและพันธมิตร เชื่อมโยงประชาชนไปพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์กับงานมรดกสยาม 3 สมัย ด้วยกิจกรรมหลากหลาย Trip / Talk & walk / Show พร้อมเจาะลึกอินไซต์ของไฮไลต์สำคัญอย่าง Golden Boy ขณะเดียวกันยังผสานความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและร้านอาหารไทยโบราณ ร่วมกันออกร้าน กระตุ้นเม็ดเงินให้หมุนเวียนสู่ชุมชนตลอด 3 วันจัดงานนายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า “BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจัดโครงการ Happy Journey with BEM ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งมวลชน ไปยังสถานที่สำคัญรอบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ยกระดับและผลักดันให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่าง รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพิ่มรายได้ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เน้นคุณค่า สร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง สมดุล และยั่งยืน ซึ่งโครงการ Happy Journey with BEM ถือเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงผู้คนจากที่ต่างๆ ให้ได้ใกล้ชิดมากขึ้นและพบกับประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการจัดงานในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “มรดกสยาม 3 สมัย” นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี สุโขทัย และกรุง ศรีอยุธยา วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรภาครัฐกระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทางด้านสถานที่ ข้อมูล และบุคลากร ร่วมด้วยผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)มรดกสยาม 3 สมัย นอกจากจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่นำพาทุกคนไปเจาะลึกกับเส้นทางสายประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับผู้รู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอย่าง Golden Boy เวิร์กชอปงานฝีมือ ชมการแสดงที่หาชมได้ยากแล้ว ภายในงานยังส่งเสริมผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมสนุกกับงานโดยสร้างผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ตั้งแต่ การรณรงค์ใช้วัสดุการจัดงานแบบรักษ์โลก การหมุนเวียนใช้สิ่งของต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้รถ EV บริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานระหว่างรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชยและสถานที่จัดงาน ตลอดจนการส่งเสริมชุมชนรายรอบเส้นทางได้มีโอกาสมาออกร้านจำหน่ายอาหารแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นหนึ่งในช่องทางช่วยประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการสร้างรายได้กลับไปสู่ครอบครัวของร้านค้าเหล่านั้นตลอด 3 วันจัดงาน”สำหรับกิจกรรม Happy Journey with BEM “มรดกสยาม 3 สมัย” จัดขึ้นตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-20.00 น. (ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดให้บริการตามเวลาปกติคือ 09.00-16.00 น.) โดยในช่วงเช้าเป็น History Trip ทริปพาเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ เล่าเรื่องกรุงเก่า และช่วงบ่ายจะได้พบกับกิจกรรม Exclusive Talk & Walk จากเหล่ากูรูที่จะพาไปเจาะลึกแต่ละสมัยของแต่ละวัน พร้อมชม Golden Boy โบราณวัตถุล้ำค่าชิ้นใหม่ของไทย โดยภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กชอป อาทิ บุหงา พัดโบก การพับดอกบัวและการจัดช่อถวายพระ เครื่องแขวนไทยหน้าช้าง และพวงมโหตร ให้ได้ร่วมทำกัน พร้อมเต็มอิ่มไปกับร้านอาหารจากชุมชนโดยรอบที่นำอาหารไทยโบราณและอาหารจานเด็ดกว่า 20 ร้านค้ามาจำหน่าย รวมไปถึงการแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงละครเสภาขุนช้างขุนแผน การแสดงละครพระร่วง และการแสดงโขนโรงในราชสำนักชุดรามเกียรติ์ ตอนนางสำมนักขาก่อศึก ขนทัพความยิ่งใหญ่มาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานทั้งนี้ BEM จัดบริการรถ EV รับ-ส่งฟรีจากรถไฟฟ้า MRT สถานีสถานีสนามไชย - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : BEM Bangkok Expressway and Metroทั้งหมดนี้คือการมอบประสบการณ์ของ 'การเดินทาง' ซึ่งมีมากกว่าความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นั่นคือ การมอบความสุข ความประทับใจ และความทรงจำดีๆ กับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM